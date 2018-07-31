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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5855585658575858

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:22

  Вкладчик1234 написав:
Інформація для клієнтів
Нові ліміти по проведенню операцій по платіжних картах
Інформація для клієнтів 31 липня 2018 - 12:53
Шановні Клієнти!

Хочемо повідомити Вас про те, що з 01.08.2018 року в Банку для підвищення безпеки вводяться нові ліміти по проведенню операцій по платіжних Карта Банку, згідно п. 4.3.30. Публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про банківський обслуговування фізичних осіб.
Ліміти стосуються операцій в категоріях Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції).
Сума ліміту становить:
- Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції) - 15 000 грн. в день.

https://alfabank.ua/about/press/novi-limiti-po-provedennyu-operacij-po-platizhnih-kartah-2703

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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:31

  Вкладчик1234 написав:
Інформація для клієнтів
Нові ліміти по проведенню операцій по платіжних картах
Інформація для клієнтів 31 липня 2018 - 12:53
Шановні Клієнти!

Хочемо повідомити Вас про те, що з 01.08.2018 року в Банку для підвищення безпеки вводяться нові ліміти по проведенню операцій по платіжних Карта Банку, згідно п. 4.3.30. Публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про банківський обслуговування фізичних осіб.
Ліміти стосуються операцій в категоріях Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції).
Сума ліміту становить:
- Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції) - 15 000 грн. в день.

https://alfabank.ua/about/press/novi-limiti-po-provedennyu-operacij-po-platizhnih-kartah-2703

А это https://moneytransfer.kiev.ua/exBankOpe ... x3?bnrmain Пляка похерил совсем? Или подправят и здеся? А то похоже просто одним словом "15К" заменили такую чудную оферту. От, шо значит краткость -- сестра таланта :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 5855585658575858
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