Вкладчик1234 написав: Інформація для клієнтів Нові ліміти по проведенню операцій по платіжних картах
Інформація для клієнтів 31 липня 2018 - 12:53 Шановні Клієнти!
Хочемо повідомити Вас про те, що з 01.08.2018 року в Банку для підвищення безпеки вводяться нові ліміти по проведенню операцій по платіжних Карта Банку, згідно п. 4.3.30. Публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про банківський обслуговування фізичних осіб. Ліміти стосуються операцій в категоріях Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції). Сума ліміту становить: - Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції) - 15 000 грн. в день.
Вкладчик1234 написав: Інформація для клієнтів Нові ліміти по проведенню операцій по платіжних картах
Інформація для клієнтів 31 липня 2018 - 12:53 Шановні Клієнти!
Хочемо повідомити Вас про те, що з 01.08.2018 року в Банку для підвищення безпеки вводяться нові ліміти по проведенню операцій по платіжних Карта Банку, згідно п. 4.3.30. Публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про банківський обслуговування фізичних осіб. Ліміти стосуються операцій в категоріях Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції). Сума ліміту становить: - Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції) - 15 000 грн. в день.