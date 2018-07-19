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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5856585758585859>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:22

  Вкладчик1234 написав:
Інформація для клієнтів
Нові ліміти по проведенню операцій по платіжних картах
Інформація для клієнтів 31 липня 2018 - 12:53
Шановні Клієнти!

Хочемо повідомити Вас про те, що з 01.08.2018 року в Банку для підвищення безпеки вводяться нові ліміти по проведенню операцій по платіжних Карта Банку, згідно п. 4.3.30. Публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про банківський обслуговування фізичних осіб.
Ліміти стосуються операцій в категоріях Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції).
Сума ліміту становить:
- Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції) - 15 000 грн. в день.

https://alfabank.ua/about/press/novi-limiti-po-provedennyu-operacij-po-platizhnih-kartah-2703

нет слов, одна фраза лаврова
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:31

  Вкладчик1234 написав:
Інформація для клієнтів
Нові ліміти по проведенню операцій по платіжних картах
Інформація для клієнтів 31 липня 2018 - 12:53
Шановні Клієнти!

Хочемо повідомити Вас про те, що з 01.08.2018 року в Банку для підвищення безпеки вводяться нові ліміти по проведенню операцій по платіжних Карта Банку, згідно п. 4.3.30. Публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про банківський обслуговування фізичних осіб.
Ліміти стосуються операцій в категоріях Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції).
Сума ліміту становить:
- Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції) - 15 000 грн. в день.

https://alfabank.ua/about/press/novi-limiti-po-provedennyu-operacij-po-platizhnih-kartah-2703

А это https://moneytransfer.kiev.ua/exBankOpe ... x3?bnrmain Пляка похерил совсем? Или подправят и здеся? А то похоже просто одним словом "15К" заменили такую чудную оферту. От, шо значит краткость -- сестра таланта :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 00:35

Re: Альфа-Банк

...шо опять ? (с) :lol:
...ну они бы уже поставили вообще нулевые лимиты и "бэзпэка" была бы 100%-ной... :mrgreen:
...н-да...маразм принимаемых решений в банке превысил ВСЕ ожидания клиентов (тут цитата Лаврова)... :cry:
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 01:22

Re: Альфа-Банк

Сума ліміту становить:
- Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції) - 15 000 грн. в день.


Это ж только на выход как понимаю?
Поднять как то можно будет?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 04:24

  Aps написав:
Сума ліміту становить:
- Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції) - 15 000 грн. в день.


Это ж только на выход как понимаю?
Поднять как то можно будет?

Да, не написано на выход или на вход и через какую систему или через любую. Поднимать надо обязательно. А то что это за платежи такие минимальные в день, как при кризисе ликвидности. Лучше бы 3D Secure прикрутили к картам наконец.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 04:47

Re: Альфа-Банк

А давно РКО стало насчитываться на задолженность по процентам по кредиту (покупки) - несколько копеек, которые списываются в день РД? Сама задолженность была погашена копейка в копейку. Красная сумма не горела на РД. В этом месяце такое попадалово. Значит формула расчета погашения перед РД опять изменилась?
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 05:37

Re: Альфа-Банк

С 19.07.18
Тут уже минимум месяц обговаривали. На сайте вывесили заблаговременно. Переходил на новость только по ссылкам форума. Теперь надо % докидывать, что бы не было РКО. Сегодня РД- кину на 10-20 коп больше.
Sagittarius написав:А давно РКО стало насчитываться на задолженность по процентам по кредиту (покупки) - несколько копеек, которые списываются в день РД? Сама задолженность была погашена копейка в копейку. Красная сумма не горела на РД. В этом месяце такое попадалово. Значит формула расчета погашения перед РД опять изменилась?
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 05:38

  Sagittarius написав:А давно РКО стало насчитываться на задолженность по процентам по кредиту (покупки) - несколько копеек, которые списываются в день РД? Сама задолженность была погашена копейка в копейку. Красная сумма не горела на РД. В этом месяце такое попадалово. Значит формула расчета погашения перед РД опять изменилась?

С 19 июля. А с 19 июня анонс этой подляны от Аллы обсуждался в этой ветке. Вторая волна обсуждения тут была в аккурат после 19.07 когда стали случаться первые попандосы. Теперь к ним присоединиться и вы. Сочувствую :(. Но с аллой раслабляться нельзя
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 06:13

  clientage написав:
  Rainbow написав:Часто пользуюсь рассрочкой и гашу всю задолженность + платеж до такого то числа, от которого договор

Кредитна карта 'Еко-Максимум' Договір № ***** від 03.05.2014

А как вы узнаете сумму очередной части под рассрочку, пимпочку Рассрочка жмакаете, потом складываете в столбик все очередные платежи по 5..7 рассрочкам?
Попросите ОфПреда прокомментировать ваш случай. Думаю, ей понравится, оочень понравится :P :P

Rainbow,
3-го числа формируется сумма выплат по рассрочкам. И дается 25 дней на погашение.
А вы в течение 4 лет обеспечивали наличие этой суммы 3-го числа? А если выходные- то и раньше, надо полагать?
И да, высчитать самому-еще та задача.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 06:22

  Вкладчик1234 написав:
Інформація для клієнтів
Нові ліміти по проведенню операцій по платіжних картах
Інформація для клієнтів 31 липня 2018 - 12:53
Шановні Клієнти!

Хочемо повідомити Вас про те, що з 01.08.2018 року в Банку для підвищення безпеки вводяться нові ліміти по проведенню операцій по платіжних Карта Банку, згідно п. 4.3.30. Публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про банківський обслуговування фізичних осіб.
Ліміти стосуються операцій в категоріях Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції).
Сума ліміту становить:
- Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції) - 15 000 грн. в день.

https://alfabank.ua/about/press/novi-limiti-po-provedennyu-operacij-po-platizhnih-kartah-2703


Прочитал 3 раза. Ничего не понял (наверно, еще не проснулся).
Теперь я могу сходу пополнить свою "Ультру" с карты другого банка не более чем на 15 000 гривень. Это понятно.
А поднять лимит, например, до 50к и затем пополнить на эту сумму - я могу или нет?
Вот это непонятно. Т.е. это жесткий лимит или его можно поднимать?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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