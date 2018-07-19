Вкладчик1234 написав: Інформація для клієнтів Нові ліміти по проведенню операцій по платіжних картах
Інформація для клієнтів 31 липня 2018 - 12:53 Шановні Клієнти!
Хочемо повідомити Вас про те, що з 01.08.2018 року в Банку для підвищення безпеки вводяться нові ліміти по проведенню операцій по платіжних Карта Банку, згідно п. 4.3.30. Публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про банківський обслуговування фізичних осіб. Ліміти стосуються операцій в категоріях Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції). Сума ліміту становить: - Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції) - 15 000 грн. в день.
Вкладчик1234 написав: Інформація для клієнтів Нові ліміти по проведенню операцій по платіжних картах
Інформація для клієнтів 31 липня 2018 - 12:53 Шановні Клієнти!
Хочемо повідомити Вас про те, що з 01.08.2018 року в Банку для підвищення безпеки вводяться нові ліміти по проведенню операцій по платіжних Карта Банку, згідно п. 4.3.30. Публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про банківський обслуговування фізичних осіб. Ліміти стосуються операцій в категоріях Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції). Сума ліміту становить: - Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції) - 15 000 грн. в день.
Сума ліміту становить: - Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції) - 15 000 грн. в день.
Это ж только на выход как понимаю? Поднять как то можно будет?
Да, не написано на выход или на вход и через какую систему или через любую. Поднимать надо обязательно. А то что это за платежи такие минимальные в день, как при кризисе ликвидности. Лучше бы 3D Secure прикрутили к картам наконец.
А давно РКО стало насчитываться на задолженность по процентам по кредиту (покупки) - несколько копеек, которые списываются в день РД? Сама задолженность была погашена копейка в копейку. Красная сумма не горела на РД. В этом месяце такое попадалово. Значит формула расчета погашения перед РД опять изменилась?
С 19.07.18 Тут уже минимум месяц обговаривали. На сайте вывесили заблаговременно. Переходил на новость только по ссылкам форума. Теперь надо % докидывать, что бы не было РКО. Сегодня РД- кину на 10-20 коп больше.
Sagittarius написав:А давно РКО стало насчитываться на задолженность по процентам по кредиту (покупки) - несколько копеек, которые списываются в день РД? Сама задолженность была погашена копейка в копейку. Красная сумма не горела на РД. В этом месяце такое попадалово. Значит формула расчета погашения перед РД опять изменилась?
Sagittarius написав:А давно РКО стало насчитываться на задолженность по процентам по кредиту (покупки) - несколько копеек, которые списываются в день РД? Сама задолженность была погашена копейка в копейку. Красная сумма не горела на РД. В этом месяце такое попадалово. Значит формула расчета погашения перед РД опять изменилась?
С 19 июля. А с 19 июня анонс этой подляны от Аллы обсуждался в этой ветке. Вторая волна обсуждения тут была в аккурат после 19.07 когда стали случаться первые попандосы. Теперь к ним присоединиться и вы. Сочувствую . Но с аллой раслабляться нельзя
Rainbow написав:Часто пользуюсь рассрочкой и гашу всю задолженность + платеж до такого то числа, от которого договор
Кредитна карта 'Еко-Максимум' Договір № ***** від 03.05.2014
А как вы узнаете сумму очередной части под рассрочку, пимпочку Рассрочка жмакаете, потом складываете в столбик все очередные платежи по 5..7 рассрочкам? Попросите ОфПреда прокомментировать ваш случай. Думаю, ей понравится, оочень понравится
Rainbow, 3-го числа формируется сумма выплат по рассрочкам. И дается 25 дней на погашение. А вы в течение 4 лет обеспечивали наличие этой суммы 3-го числа? А если выходные- то и раньше, надо полагать? И да, высчитать самому-еще та задача.)
Вкладчик1234 написав: Інформація для клієнтів Нові ліміти по проведенню операцій по платіжних картах
Інформація для клієнтів 31 липня 2018 - 12:53 Шановні Клієнти!
Хочемо повідомити Вас про те, що з 01.08.2018 року в Банку для підвищення безпеки вводяться нові ліміти по проведенню операцій по платіжних Карта Банку, згідно п. 4.3.30. Публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про банківський обслуговування фізичних осіб. Ліміти стосуються операцій в категоріях Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції). Сума ліміту становить: - Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції) - 15 000 грн. в день.
Прочитал 3 раза. Ничего не понял (наверно, еще не проснулся). Теперь я могу сходу пополнить свою "Ультру" с карты другого банка не более чем на 15 000 гривень. Это понятно. А поднять лимит, например, до 50к и затем пополнить на эту сумму - я могу или нет? Вот это непонятно. Т.е. это жесткий лимит или его можно поднимать?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html