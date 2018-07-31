Sagittarius написав:А давно РКО стало насчитываться на задолженность по процентам по кредиту (покупки) - несколько копеек, которые списываются в день РД? Сама задолженность была погашена копейка в копейку. Красная сумма не горела на РД. В этом месяце такое попадалово. Значит формула расчета погашения перед РД опять изменилась?
С 19 июля. А с 19 июня анонс этой подляны от Аллы обсуждался в этой ветке. Вторая волна обсуждения тут была в аккурат после 19.07 когда стали случаться первые попандосы. Теперь к ним присоединиться и вы. Сочувствую . Но с аллой раслабляться нельзя
Точно, каждый день надо мониторить и выписку, и форум. lel, Flamingo, cпасибо за инфу. Действительно, был анонс на сайте, а смс и на Вайбер забыли прислать , хотя шлют всякую рекламу и розыгрыши постоянно. Вот еще бизнес-зал в Борисполе 2 раза прислали, крахоборы.
mephala написав:[quote="4415389:cdj2"] 1. С момента РД после подтверждения. Но подтвердить нужно до текущей РД иначе гаплык.
если не гасить все до РД то можно и после РД оформить рассрочку...
Т.е. попасть на РКО, но Рассрочку таки оформить?
Я, может быть, чего не понимаю, но почему нельзя так? :
Сделать покупку на 1000грн, провести ее по счету, погасить эту 1000 в РД, подождать пока в РД спишутся платежи за старые рассрочки на 5000грн, состояние счета = -5000грн,
И после этого подтвердить по СМС оформление рассрочки на 1000грн, состояние счета -4000грн. Но платеж для невылета с грейса 5000грн до РД+25 дней, которые в некоторых ситуациях могут стать проблемой.
Хотя наверно Алла платежи на месяц не сдвинет и все это не имеет смысла)[/quote]Оформить рассрочку на уже погашенную покупку? Я правильно понимаю? Если так - то ничего не выйдет. Нет покупки - нет рассрочки.
Квесторе_поверніться написав:Розстрочки по Максимуму-Готівці на 3 місяці працюють стандартно з 0,01% річних?
Мне тоже интересно
Я не проверял, но шуму не было Да я и сомневаюсь, шо кто-то Готивкой оплачивает покупки по б/н Её ж и берут тока психи, которые готовы сразу снять всю сумму в АТМ и уже наличкой платить У этой карты НЕТ ГРЕЙСА, там сразу капает 26% на любую трату
У меня была. 0.01% по рассрочке был. Так что всё норм. Карта сейчас немного интересна тем, у кого нет ни мтс-а ни экомаркета. Пусть и говняные, но орешки по ней есть.
romanauscas написав: Я, может быть, чего не понимаю, но почему нельзя так? :
Сделать покупку на 1000грн, провести ее по счету, погасить эту 1000 в РД, подождать пока в РД спишутся платежи за старые рассрочки на 5000грн, состояние счета = -5000грн, И после этого подтвердить по СМС оформление рассрочки на 1000грн, состояние счета -4000грн. Но платеж для невылета с грейса 5000грн до РД+25 дней, которые в некоторых ситуациях могут стать проблемой. Хотя наверно Алла платежи на месяц не сдвинет и все это не имеет смысла)
Оформить рассрочку на уже погашенную покупку? Я правильно понимаю? Если так - то ничего не выйдет. Нет покупки - нет рассрочки.
В прошедшую РД получилась почти такая ситуация. Рассрочка оформилась, но она же висит и в красной сумме. Понаблюдаю пока. Еще время есть.
mustbe написав:Создание регплатежей - так и не работает. Интересно - это от скудоумия или некий тайный умысел (кэшью ?) ? Я склоняюсь ко второму варианту, хотя не исключаю и первый.
Их действительно стало глючить. Раньше было как? Попытка списать РП выполнялась три раза и если между попытками появлялись деньги на счёте то всё норм. Потом кто-то сунул туда свои кривые руки (не постернак) и РП не сохранял статус выполнения и РП мог улететь три раза по одному и тому же шаблону. В итоге вторую и третью попытку отрубили. Потом пришёл постернак, и что ему тут мешало в РП - я хз. Работало криво, но работало. Так что теперь их тупо нет.