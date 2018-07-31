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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5857585858595860>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 06:28

  Flamingo написав:
  Sagittarius написав:А давно РКО стало насчитываться на задолженность по процентам по кредиту (покупки) - несколько копеек, которые списываются в день РД? Сама задолженность была погашена копейка в копейку. Красная сумма не горела на РД. В этом месяце такое попадалово. Значит формула расчета погашения перед РД опять изменилась?

С 19 июля. А с 19 июня анонс этой подляны от Аллы обсуждался в этой ветке. Вторая волна обсуждения тут была в аккурат после 19.07 когда стали случаться первые попандосы. Теперь к ним присоединиться и вы. Сочувствую :(. Но с аллой раслабляться нельзя

Точно, каждый день надо мониторить и выписку, и форум. lel, Flamingo, cпасибо за инфу. Действительно, был анонс на сайте, а смс и на Вайбер забыли прислать :evil:, хотя шлют всякую рекламу и розыгрыши постоянно. Вот еще бизнес-зал в Борисполе 2 раза прислали, крахоборы.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 07:09

ЛИМИТ 15000

Alfa_Bank
Подскажите 15000 грн. лимит:

1. поднимается или нет
2. на вход или на выход
3. на счет или карту (или ИНН)
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 07:38

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  mephala написав:
  cdj2 написав:1. С момента РД после подтверждения. Но подтвердить нужно до текущей РД иначе гаплык.

если не гасить все до РД то можно и после РД оформить рассрочку...

Т.е. попасть на РКО, но Рассрочку таки оформить?
+дополнительно вылететь из грейса.
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 07:42

Re: Альфа-Банк

romanauscas написав:
  clientage написав:
  mephala написав:[quote="4415389:cdj2"]
1. С момента РД после подтверждения. Но подтвердить нужно до текущей РД иначе гаплык.

если не гасить все до РД то можно и после РД оформить рассрочку...

Т.е. попасть на РКО, но Рассрочку таки оформить?


Я, может быть, чего не понимаю, но почему нельзя так? :

Сделать покупку на 1000грн, провести ее по счету, погасить эту 1000 в РД,
подождать пока в РД спишутся платежи за старые рассрочки на 5000грн, состояние счета = -5000грн,

И после этого подтвердить по СМС оформление рассрочки на 1000грн, состояние счета -4000грн. Но платеж для невылета с грейса 5000грн до РД+25 дней, которые в некоторых ситуациях могут стать проблемой.

Хотя наверно Алла платежи на месяц не сдвинет и все это не имеет смысла)[/quote]Оформить рассрочку на уже погашенную покупку? Я правильно понимаю? Если так - то ничего не выйдет. Нет покупки - нет рассрочки.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:01

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  dilet написав:
Квесторе_поверніться написав:Розстрочки по Максимуму-Готівці на 3 місяці працюють стандартно з 0,01% річних?
Мне тоже интересно

Я не проверял, но шуму не было
Да я и сомневаюсь, шо кто-то Готивкой оплачивает покупки по б/н
Её ж и берут тока психи, которые готовы сразу снять всю сумму в АТМ и уже наличкой платить :) :)
У этой карты НЕТ ГРЕЙСА, там сразу капает 26% на любую трату
У меня была. 0.01% по рассрочке был. Так что всё норм. Карта сейчас немного интересна тем, у кого нет ни мтс-а ни экомаркета. Пусть и говняные, но орешки по ней есть.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:03

  cdj2 написав:
romanauscas написав:
Я, может быть, чего не понимаю, но почему нельзя так? :

Сделать покупку на 1000грн, провести ее по счету, погасить эту 1000 в РД,
подождать пока в РД спишутся платежи за старые рассрочки на 5000грн, состояние счета = -5000грн,
И после этого подтвердить по СМС оформление рассрочки на 1000грн, состояние счета -4000грн. Но платеж для невылета с грейса 5000грн до РД+25 дней, которые в некоторых ситуациях могут стать проблемой.
Хотя наверно Алла платежи на месяц не сдвинет и все это не имеет смысла)
Оформить рассрочку на уже погашенную покупку? Я правильно понимаю? Если так - то ничего не выйдет. Нет покупки - нет рассрочки.


В прошедшую РД получилась почти такая ситуация. Рассрочка оформилась, но она же висит и в красной сумме.
Понаблюдаю пока. Еще время есть.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:05

Re: Альфа-Банк

Подскажите кто в курсе, по рассрочке банк мне напомнит когда и сколько оплачивать или мне самому за этим следить. Спасибо.
dilet
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:06

Re: Альфа-Банк

mustbe написав:Создание регплатежей - так и не работает.
Интересно - это от скудоумия или некий тайный умысел (кэшью ?) ?
Я склоняюсь ко второму варианту, хотя не исключаю и первый.
Их действительно стало глючить.
Раньше было как? Попытка списать РП выполнялась три раза и если между попытками появлялись деньги на счёте то всё норм.
Потом кто-то сунул туда свои кривые руки (не постернак) и РП не сохранял статус выполнения и РП мог улететь три раза по одному и тому же шаблону. В итоге вторую и третью попытку отрубили.
Потом пришёл постернак, и что ему тут мешало в РП - я хз. Работало криво, но работало. Так что теперь их тупо нет.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:08

Re: Альфа-Банк

maxprofit написав:Колеги, а СЕПом Ультру поповнити на , скажімо, 80000 грн можна без проблем ?
Реквізити такі:

Номер рахунку- 2924701
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення карткового рахунку № 2625...
ПІБ

??
ИНН не свой, а банка. Получатель альфабанк иначе руками будут разгребать, а это может привести к задержкам.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:19

  dilet написав:Подскажите кто в курсе, по рассрочке банк мне напомнит когда и сколько оплачивать или мне самому за этим следить. Спасибо.

Все сам, все сам.
Надо зайти в маб в аккурат после РД, записать красную дату и забить ее в напоминалку.
Через несколько дней красная дата уйдет.
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