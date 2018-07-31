Додано: Сер 01 сер, 2018 07:09

Alfa_Bank

Подскажите 15000 грн. лимит:



1. поднимается или нет

2. на вход или на выход

3. на счет или карту (или ИНН)

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»