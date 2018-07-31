Додано: Сер 01 сер, 2018 08:57

cdj2 написав: romanauscas написав: Я, может быть, чего не понимаю, но почему нельзя так? :



Сделать покупку на 1000грн, провести ее по счету, погасить эту 1000 в РД,

подождать пока в РД спишутся платежи за старые рассрочки на 5000грн, состояние счета = -5000грн,



И после этого подтвердить по СМС оформление рассрочки на 1000грн, состояние счета -4000грн. Но платеж для невылета с грейса 5000грн до РД+25 дней, которые в некоторых ситуациях могут стать проблемой.



Хотя наверно Алла платежи на месяц не сдвинет и все это не имеет смысла) Оформить рассрочку на уже погашенную покупку? Я правильно понимаю? Если так - то ничего не выйдет. Нет покупки - нет рассрочки. Оформить рассрочку на уже? Я правильно понимаю? Если так - то ничего не выйдет. Нет покупки - нет рассрочки.

В тексте приглашения о рассрочке указана дата, до когда нужно подтвердить!И в момент подтверждения не должно быть своих денег.А погашена она или нет - такого нет в правилах оформления рассрочек.Пример (очень редкий и мало кому нужный) когда эта схема нужна:Лимит по карте 20К грн, из них 19К на рассрочках, состояние счета 0, доступный остаток по карте +1000грн.Покупаем за 7 дней до РД на 1000грн, когда проведется по счету погашаем эту 1000.Еще раз покупаем на 1000грн, и еще раз погашаем.(Погашение для того, чтобы можно было сделать покупку на 1000грн когда лимит почти весь израсходован)Те 2 покупки провелись в РП1. Еще раз покупаем на 1000грн, но с проводкой в РП2, гасить не нужно в РД между ними.Итого у нас 3 покупки на 1000грн и 3 СМС к ним.В РД начисляются выплаты по старым рассрочкам, пусть это 5000грн.Гасим 2000грн, и подтверждаем все 3 рассрочки.Если бы не эта схема, то только 1 смогли бы подтвердить)