Zorras написав:Заканчивается срок действия КК Gold «Максимум», которая MAXI, будут перевыпускать КК «Максимум» MasterCard Debit World… Есть ряд вопросов: ◄1► — Расчетная Дата сохраняется старая (очень хотелось бы), или будет новая РД, после активации новой карты? ◄2► — Нужно ли заново отключать СМС-информирование («Альфа-Чек»), и,если да, то когда отключать, до старой РД или после? ◄3► — Страховки, две, помню нужно отключать одну можно по телефону, другую заявой в отделении — поправьте если что не правильно. И есть ли необходимая последовательность? ◄4► — Эти страховки, чтобы за них не платить, нужно отключить до старой РД или после? ◄5► — Чтобы получать Kesh-Back какой минимальный платеж? ◄6► — У перевыпускаемой КК Kesh-Back первый месяц двойной, или нет?
1. Да 2. Не помню. Вроде нет. 3. Если страховка отключалась то никаким образом её не включить. Даже если захочешь. 4. Если есть - до. 5. - 6. Не знаю по идее двойной после смены тарифа.
Востаннє редагувалось cdj2 в Сер 01 сер, 2018 09:16, всього редагувалось 1 раз.
dilet написав:Подскажите кто в курсе, по рассрочке банк мне напомнит когда и сколько оплачивать или мне самому за этим следить. Спасибо.
Все сам, все сам. Надо зайти в маб в аккурат после РД, записать красную дату и забить ее в напоминалку. Через несколько дней красная дата уйдет.
Спасибо, у меня была красная дата но уже пропала, но там была какая-то небольшая сумма допустим по рассрочке 2000грн в месяц. А там был минимальный платеж около 500грн. А теперь вообще ничего не показано сколько платить хотя на карте лимит полностью исчерпан. Как быть, звонить им? Или где-то в иб можно посмотреть.
romanauscas написав:Я, может быть, чего не понимаю, но почему нельзя так? :
Сделать покупку на 1000грн, провести ее по счету, погасить эту 1000 в РД, подождать пока в РД спишутся платежи за старые рассрочки на 5000грн, состояние счета = -5000грн,
И после этого подтвердить по СМС оформление рассрочки на 1000грн, состояние счета -4000грн. Но платеж для невылета с грейса 5000грн до РД+25 дней, которые в некоторых ситуациях могут стать проблемой.
Хотя наверно Алла платежи на месяц не сдвинет и все это не имеет смысла)
Оформить рассрочку на уже погашенную покупку? Я правильно понимаю? Если так - то ничего не выйдет. Нет покупки - нет рассрочки.
В тексте приглашения о рассрочке указана дата, до когда нужно подтвердить! И в момент подтверждения не должно быть своих денег. А погашена она или нет - такого нет в правилах оформления рассрочек.
Пример (очень редкий и мало кому нужный) когда эта схема нужна: Лимит по карте 20К грн, из них 19К на рассрочках, состояние счета 0, доступный остаток по карте +1000грн.
Покупаем за 7 дней до РД на 1000грн, когда проведется по счету погашаем эту 1000. Еще раз покупаем на 1000грн, и еще раз погашаем. (Погашение для того, чтобы можно было сделать покупку на 1000грн когда лимит почти весь израсходован) Те 2 покупки провелись в РП1. Еще раз покупаем на 1000грн, но с проводкой в РП2, гасить не нужно в РД между ними. Итого у нас 3 покупки на 1000грн и 3 СМС к ним.
В РД начисляются выплаты по старым рассрочкам, пусть это 5000грн. Гасим 2000грн, и подтверждаем все 3 рассрочки. Если бы не эта схема, то только 1 смогли бы подтвердить)
romanauscas написав:Я, может быть, чего не понимаю, но почему нельзя так? :
Сделать покупку на 1000грн, провести ее по счету, погасить эту 1000 в РД, подождать пока в РД спишутся платежи за старые рассрочки на 5000грн, состояние счета = -5000грн,
И после этого подтвердить по СМС оформление рассрочки на 1000грн, состояние счета -4000грн. Но платеж для невылета с грейса 5000грн до РД+25 дней, которые в некоторых ситуациях могут стать проблемой.
Хотя наверно Алла платежи на месяц не сдвинет и все это не имеет смысла)
Оформить рассрочку на уже погашенную покупку? Я правильно понимаю? Если так - то ничего не выйдет. Нет покупки - нет рассрочки.
В тексте приглашения о рассрочке указана дата, до когда нужно подтвердить! И в момент подтверждения не должно быть своих денег. А погашена она или нет - такого нет в правилах оформления рассрочек.
Пример (очень редкий и мало кому нужный) когда эта схема нужна: Лимит по карте 20К грн, из них 19К на рассрочках, состояние счета 0, доступный остаток по карте +1000грн.
Покупаем за 7 дней до РД на 1000грн, когда проведется по счету погашаем эту 1000. Еще раз покупаем на 1000грн, и еще раз погашаем. (Погашение для того, чтобы можно было сделать покупку на 1000грн когда лимит почти весь израсходован) Те 2 покупки провелись в РП1. Еще раз покупаем на 1000грн, но с проводкой в РП2, гасить не нужно в РД между ними. Итого у нас 3 покупки на 1000грн и 3 СМС к ним.
В РД начисляются выплаты по старым рассрочкам, пусть это 5000грн. Гасим 2000грн, и подтверждаем все 3 рассрочки. Если бы не эта схема, то только 1 смогли бы подтвердить)
Есть. Если покупка хоть частично погасилась то на неё рассрочку не даст. Это правило. И это даже вроде есть на сайте.
cdj2 написав:Оформить рассрочку на уже погашенную покупку? Я правильно понимаю? Если так - то ничего не выйдет. Нет покупки - нет рассрочки.
В тексте приглашения о рассрочке указана дата, до когда нужно подтвердить! И в момент подтверждения не должно быть своих денег. А погашена она или нет - такого нет в правилах оформления рассрочек.
Пример (очень редкий и мало кому нужный) когда эта схема нужна: Лимит по карте 20К грн, из них 19К на рассрочках, состояние счета 0, доступный остаток по карте +1000грн.
Покупаем за 7 дней до РД на 1000грн, когда проведется по счету погашаем эту 1000. Еще раз покупаем на 1000грн, и еще раз погашаем. (Погашение для того, чтобы можно было сделать покупку на 1000грн когда лимит почти весь израсходован) Те 2 покупки провелись в РП1. Еще раз покупаем на 1000грн, но с проводкой в РП2, гасить не нужно в РД между ними. Итого у нас 3 покупки на 1000грн и 3 СМС к ним.
В РД начисляются выплаты по старым рассрочкам, пусть это 5000грн. Гасим 2000грн, и подтверждаем все 3 рассрочки. Если бы не эта схема, то только 1 смогли бы подтвердить)
Есть. Если покупка хоть частично погасилась то на неё рассрочку не даст.
Если состояние счета в МОМЕНТ ОТСЫЛАНИЯ СМС с подтверждением больше 0грн, то тогда не даст. А если состояние счета -5000грн, то все 3 рассрочки на 1000грн подтвердятся!
И Aps выше писал (Ср 01 авг, 2018 08:03):
Aps написав: В прошедшую РД получилась почти такая ситуация. Рассрочка оформилась, но она же висит и в красной сумме. Понаблюдаю пока. Еще время есть.
dilet написав:Подскажите кто в курсе, по рассрочке банк мне напомнит когда и сколько оплачивать или мне самому за этим следить. Спасибо.
Все сам, все сам. Надо зайти в маб в аккурат после РД, записать красную дату и забить ее в напоминалку. Через несколько дней красная дата уйдет.
Спасибо, у меня была красная дата но уже пропала, но там была какая-то небольшая сумма допустим по рассрочке 2000грн в месяц. А там был минимальный платеж около 500грн. А теперь вообще ничего не показано сколько платить хотя на карте лимит полностью исчерпан. Как быть, звонить им? Или где-то в иб можно посмотреть.
В МАБе, именно по Рассрочке все четко отображается, и есть отдельная кнопка Рассрочка. Изучайте. Там все прозрачно и понятно В РД, ближе к 21:00 в МАБе на гл. странице будет отображаться общая задолженность и ОМП к погашению в очередном ПП (РД+25) уже с учетом начисления очередного платежа. В Выписке будут видны конкретные начисленные суммы. У вас будет +25дн на погашение или всей задолженности или только ОМП (для мазохистофф). Первый платёж начисляется во 2ю РД после траты, шо попала под рассрочку. Весь расклад по Рассрочке мона глянутьв МАБе под пимпой Рассрочка Если ОМП погашен, то он больше НЕ отображаеся в МАБе. Логично Плохо то, шо вместе с пропадением ОМП пропадает и дата окончания грейса. Такой "сервис" остаётся на совести Альфы порядка 10лет, её это устраивает Ищите дату окончания грейса(ПП) в СМСке, или учитесь расчитывать её сами
4419626:cdj2"] Оформить рассрочку на уже погашенную покупку? Я правильно понимаю? Если так - то ничего не выйдет. Нет покупки - нет рассрочки.
В тексте приглашения о рассрочке указана дата, до когда нужно подтвердить! И в момент подтверждения не должно быть своих денег. А погашена она или нет - такого нет в правилах оформления рассрочек.
Пример (очень редкий и мало кому нужный) когда эта схема нужна: Лимит по карте 20К грн, из них 19К на рассрочках, состояние счета 0, доступный остаток по карте +1000грн.
Покупаем за 7 дней до РД на 1000грн, когда проведется по счету погашаем эту 1000. Еще раз покупаем на 1000грн, и еще раз погашаем. (Погашение для того, чтобы можно было сделать покупку на 1000грн когда лимит почти весь израсходован) Те 2 покупки провелись в РП1. Еще раз покупаем на 1000грн, но с проводкой в РП2, гасить не нужно в РД между ними. Итого у нас 3 покупки на 1000грн и 3 СМС к ним.
В РД начисляются выплаты по старым рассрочкам, пусть это 5000грн. Гасим 2000грн, и подтверждаем все 3 рассрочки. Если бы не эта схема, то только 1 смогли бы подтвердить)
Есть. Если покупка хоть частично погасилась то на неё рассрочку не даст.
Если состояние счета в МОМЕНТ ОТСЫЛАНИЯ СМС с подтверждением больше 0грн, то тогда не даст. А если состояние счета -5000грн, то все 3 рассрочки на 1000грн подтвердятся!
И Aps выше писал (Ср 01 авг, 2018 08:03): [quote="4419636:Aps написав: В прошедшую РД получилась почти такая ситуация. Рассрочка оформилась, но она же висит и в красной сумме. Понаблюдаю пока. Еще время есть.
[/quote]Если покупка погашена - не даст, хоть сто минусов там рисуй. Придёт ответ в смс - покупка была погашена. Развелось блин теоретиков.