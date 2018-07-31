RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5858585958605861

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:07

  cdj2 написав:
romanauscas написав:И Aps выше писал (Ср 01 авг, 2018 08:03):
  Aps написав: В прошедшую РД получилась почти такая ситуация. Рассрочка оформилась, но она же висит и в красной сумме.
Понаблюдаю пока. Еще время есть.
Если покупка погашена - не даст, хоть сто минусов там рисуй. Придёт ответ в смс - покупка была погашена. Развелось блин теоретиков.


Не приходит такого ответа в смс.
И это не теория.
У меня покупка была проведена по счету в РД. Но я тупанул со временем когда ее подверждал(после 21.00 в день операции).
В результате в РД покупка не подтвердилась. Пришлось все загасить, что б не платить комиссию, но с небольшим минусом на всякий случай.
После 21.00 пришло новое предложение на сумму равную возникшим платежам по прошлым рассрочкам (они были меньше суммы покупки но больше 1000 грн)
В результате она продтвердилась, но находится и в рассрочках и в красной сумме задолжности которую необходимой оплатить в течении 25 дней.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2055
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5858585958605861
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Слушатель, MASolomko, maxprofit, slasva, Son of Sun, Vint, vitaliy1111, Вкладчик1234, Искатель і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1035, 1036, 1037
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10360 1499301
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 10:35
хуторянка
Банк Альянс 1 ... 29, 30, 31
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
308 37772
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 10:29
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3132, 3133, 3134
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31333 3888370
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 10:18
guntherhouse777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3837)
01.08.2018 11:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.