cdj2 написав:Если покупка погашена - не даст, хоть сто минусов там рисуй. Придёт ответ в смс - покупка была погашена. Развелось блин теоретиков.
Не приходит такого ответа в смс.
И это не теория.
У меня покупка была проведена по счету в РД. Но я тупанул со временем когда ее подверждал(после 21.00 в день операции).
В результате в РД покупка не подтвердилась. Пришлось все загасить, что б не платить комиссию, но с небольшим минусом на всякий случай.
После 21.00 пришло новое предложение на сумму равную возникшим платежам по прошлым рассрочкам (они были меньше суммы покупки но больше 1000 грн)
В результате она продтвердилась, но находится и в рассрочках и в красной сумме задолжности которую необходимой оплатить в течении 25 дней.