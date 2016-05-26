Додано: Сер 01 сер, 2018 11:29

Alfa_Bank



прошу прокомментировать очередные антиклиентские действия Альфа-Банка относительно лимита 15 к на п2п ... повторю вопросы ...



1. поднимается этот лимит или нет, если да - то каким способом? заявлением подписанным кровью в отделении?



2. это касается всех сервисов по перевожу п2п как сторонних так и родного сервиса Альфы?



3. это касается п2п-переводов только в Интернете или с физическим наличием карты и ввода ПИН-кода тоже?



4. почему в очередной раз после очередного оглашения очередной новости у клиентов остается больше вопросов, чем ответов на них и единственный способ что-то выяснит пытать вас вопросами, т.к. кол-центр ответов на эти вопросы тоже не знает.

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