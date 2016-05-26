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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5859586058615862>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 906
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
176
Всього голосів : 906
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:07

  cdj2 написав:
romanauscas написав:И Aps выше писал (Ср 01 авг, 2018 08:03):
  Aps написав: В прошедшую РД получилась почти такая ситуация. Рассрочка оформилась, но она же висит и в красной сумме.
Понаблюдаю пока. Еще время есть.
Если покупка погашена - не даст, хоть сто минусов там рисуй. Придёт ответ в смс - покупка была погашена. Развелось блин теоретиков.


Не приходит такого ответа в смс.
И это не теория.
У меня покупка была проведена по счету в РД. Но я тупанул со временем когда ее подверждал(после 21.00 в день операции).
В результате в РД покупка не подтвердилась. Пришлось все загасить, что б не платить комиссию, но с небольшим минусом на всякий случай.
После 21.00 пришло новое предложение на сумму равную возникшим платежам по прошлым рассрочкам (они были меньше суммы покупки но больше 1000 грн)
В результате она продтвердилась, но находится и в рассрочках и в красной сумме задолжности которую необходимой оплатить в течении 25 дней.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:10

Re: Альфа-Банк

[quote="Aps"][/quote]Тут всё в РД. Это другая ситуация.
А если учесть как альфу плющило ночью с 31 на 1, то я ничему не удивляюсь вообще.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:24

  IMPRINTER написав:я думал 1 год - 1 год, а не один час )

з.ы. как вы как свинорыл со стажем можете пользоваться самых косым/кривым продуктом своего класса - детищем Постернака - Сбером?

у меня как часики пашет. хоть выхи хоть рабоие дни. просто завел правило для себя - перекидывать деньги токо до 20-00.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:29

Alfa_Bank

прошу прокомментировать очередные антиклиентские действия Альфа-Банка относительно лимита 15 к на п2п ... повторю вопросы ...

1. поднимается этот лимит или нет, если да - то каким способом? заявлением подписанным кровью в отделении?

2. это касается всех сервисов по перевожу п2п как сторонних так и родного сервиса Альфы?

3. это касается п2п-переводов только в Интернете или с физическим наличием карты и ввода ПИН-кода тоже?

4. почему в очередной раз после очередного оглашения очередной новости у клиентов остается больше вопросов, чем ответов на них и единственный способ что-то выяснит пытать вас вопросами, т.к. кол-центр ответов на эти вопросы тоже не знает.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:30

  guntherhouse777 написав:Rainbow,
3-го числа формируется сумма выплат по рассрочкам. И дается 25 дней на погашение.
А вы в течение 4 лет обеспечивали наличие этой суммы 3-го числа? А если выходные- то и раньше, надо полагать?
И да, высчитать самому-еще та задача.)

это просто схема из бегемота что сумму которая падает по рассрочке к уплате нада заранее обеспечить на счете если не хош платить мзду :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:34

  cdj2 написав:
clientage написав:
  mephala написав:если не гасить все до РД то можно и после РД оформить рассрочку...

Т.е. попасть на РКО, но Рассрочку таки оформить?
+дополнительно вылететь из грейса.

заплатив РКО от РД есть же еще 25 дней на помечтать. Так что если в пределах этих 25 дней оформить рассрочку и потом в ноль погасить остальные траты то вылета из грейса не будет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:37

  mephala написав:
  guntherhouse777 написав:Rainbow,
3-го числа формируется сумма выплат по рассрочкам. И дается 25 дней на погашение.
А вы в течение 4 лет обеспечивали наличие этой суммы 3-го числа? А если выходные- то и раньше, надо полагать?
И да, высчитать самому-еще та задача.)

это просто схема из бегемота что сумму которая падает по рассрочке к уплате нада заранее обеспечить на счете если не хош платить мзду :mrgreen:

а точно! :P
Но здеся не бегемот, здеся шебутная Алка, похоже савсэм съехавшая с катушек :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:38

IMPRINTER
...якобы лимит на карту , не подъемный , на выход и для МАБа и сервисов банка...сторонних сервисов не касается...но это еще нужно проверить... :?
...тут еще одно рисуется - это получается ограничение на перемещение между картами внутри банка в размере 15т в день???? они вообще там остатки ума и логики потеряли ? :shock:
Востаннє редагувалось -VICTOR- в Сер 01 сер, 2018 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:39

  curiousobro написав:
  dilet написав:Подскажите кто в курсе, по рассрочке банк мне напомнит когда и сколько оплачивать или мне самому за этим следить. Спасибо.

Все сам, все сам.
Надо зайти в маб в аккурат после РД, записать красную дату и забить ее в напоминалку.
Через несколько дней красная дата уйдет.

дата уходит только если на карту были зачисления (включая активацию рассрочек) превышающие ОМП
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:41

  -VICTOR- написав:IMPRINTER
...якобы лимит на карту , не подъемный , на выход и для МАБа и сервисов банка...сторонних сервисов не касается...но это еще нужно проверить... :?


ну мы ждем ответа саппорта - у нее есть по крайней мере выход на все подразделения ... кал обычно несет отсебятину и говорит вам шо угодно, чтоб вы от них отстали - т.е. говорит свою точку зрения на вопрос и не более.

то что кура с кала сказала про то что это тока для родных сервисов, а через сторонние можно более 15 к - это бред ... в то что это для сторонних, а для родных нету - еще можно поверить ...
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IMPRINTER
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