romanauscas написав:И Aps выше писал (Ср 01 авг, 2018 08:03):
Aps написав: В прошедшую РД получилась почти такая ситуация. Рассрочка оформилась, но она же висит и в красной сумме. Понаблюдаю пока. Еще время есть.
Если покупка погашена - не даст, хоть сто минусов там рисуй. Придёт ответ в смс - покупка была погашена. Развелось блин теоретиков.
Не приходит такого ответа в смс. И это не теория. У меня покупка была проведена по счету в РД. Но я тупанул со временем когда ее подверждал(после 21.00 в день операции). В результате в РД покупка не подтвердилась. Пришлось все загасить, что б не платить комиссию, но с небольшим минусом на всякий случай. После 21.00 пришло новое предложение на сумму равную возникшим платежам по прошлым рассрочкам (они были меньше суммы покупки но больше 1000 грн) В результате она продтвердилась, но находится и в рассрочках и в красной сумме задолжности которую необходимой оплатить в течении 25 дней.
прошу прокомментировать очередные антиклиентские действия Альфа-Банка относительно лимита 15 к на п2п ... повторю вопросы ...
1. поднимается этот лимит или нет, если да - то каким способом? заявлением подписанным кровью в отделении?
2. это касается всех сервисов по перевожу п2п как сторонних так и родного сервиса Альфы?
3. это касается п2п-переводов только в Интернете или с физическим наличием карты и ввода ПИН-кода тоже?
4. почему в очередной раз после очередного оглашения очередной новости у клиентов остается больше вопросов, чем ответов на них и единственный способ что-то выяснит пытать вас вопросами, т.к. кол-центр ответов на эти вопросы тоже не знает.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
guntherhouse777 написав:Rainbow, 3-го числа формируется сумма выплат по рассрочкам. И дается 25 дней на погашение. А вы в течение 4 лет обеспечивали наличие этой суммы 3-го числа? А если выходные- то и раньше, надо полагать? И да, высчитать самому-еще та задача.)
это просто схема из бегемота что сумму которая падает по рассрочке к уплате нада заранее обеспечить на счете если не хош платить мзду
guntherhouse777 написав:Rainbow, 3-го числа формируется сумма выплат по рассрочкам. И дается 25 дней на погашение. А вы в течение 4 лет обеспечивали наличие этой суммы 3-го числа? А если выходные- то и раньше, надо полагать? И да, высчитать самому-еще та задача.)
это просто схема из бегемота что сумму которая падает по рассрочке к уплате нада заранее обеспечить на счете если не хош платить мзду
а точно! Но здеся не бегемот, здеся шебутная Алка, похоже савсэм съехавшая с катушек
IMPRINTER ...якобы лимит на карту , не подъемный , на выход и для МАБа и сервисов банка...сторонних сервисов не касается...но это еще нужно проверить... ...тут еще одно рисуется - это получается ограничение на перемещение между картами внутри банка в размере 15т в день???? они вообще там остатки ума и логики потеряли ?
Востаннє редагувалось -VICTOR- в Сер 01 сер, 2018 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR- написав:IMPRINTER ...якобы лимит на карту , не подъемный , на выход и для МАБа и сервисов банка...сторонних сервисов не касается...но это еще нужно проверить...
ну мы ждем ответа саппорта - у нее есть по крайней мере выход на все подразделения ... кал обычно несет отсебятину и говорит вам шо угодно, чтоб вы от них отстали - т.е. говорит свою точку зрения на вопрос и не более.
то что кура с кала сказала про то что это тока для родных сервисов, а через сторонние можно более 15 к - это бред ... в то что это для сторонних, а для родных нету - еще можно поверить ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX