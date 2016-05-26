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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5859586058615862

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 906
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
176
Всього голосів : 906
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:50

  -VICTOR- написав:IMPRINTER
...якобы лимит на карту , не подъемный , на выход и для МАБа и сервисов банка...сторонних сервисов не касается...но это еще нужно проверить... :?
...тут еще одно рисуется - это получается ограничение на перемещение между картами внутри банка в размере 15т в день???? они вообще там остатки ума и логики потеряли ? :shock:

ИМХО из-за того что у аллы нет смс подтверждения при п2п - при краже карты (или срисовки ее сторон) это кража всего дневного лимита что есть на карте. Лично я вообще не понимаю как банки без смс подтверждения на сторонних ресурсах позволяют осуществлять такие переводы.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:51

mephala

НА СТОРОННИХ ресурсаз для карт банков, дивущиз в 15 веке типа Аллы у которых нет 3д придуман надежный его звменитель - лук ап
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:55

  IMPRINTER написав:ну мы ждем ответа саппорта

Она то же ждет ответа от этих му*** пока они потестят т.к. они и сами точно не знают что сотворили.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:01

А коли це 15К обмеження почне діяти?
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:06

  Квесторе_поверніться написав:А коли це 15К обмеження почне діяти?

так седня с 0 часов запустили. Уже война идет 13 часов, а вы тока до кулемета решили воды налить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:18

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:А коли це 15К обмеження почне діяти?

так седня с 0 часов запустили. Уже война идет 13 часов, а вы тока до кулемета решили воды налить :)

Це на вихід з Алли мабуть.
А для чого звідси по П2П виходити...якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:40

Re: Альфа-Банк

  Bosstone написав:Если не можете ждать неделю на перевыпуск именной карты, можно сразу получить неименную, но в новом пакете.

А смысл в такой спешке?
Заказал перевыпуск, карту осталась активной, доставить в отделение обещали за 2 рабочих дня, я только не понял, считается ли сегодняшний. Обещали СМС, когда доставят.
Номер новой карты уже светится в МАБе. Все хорошо и комфортно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:50

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:А коли це 15К обмеження почне діяти?

так седня с 0 часов запустили. Уже война идет 13 часов, а вы тока до кулемета решили воды налить :)

Це на вихід з Алли мабуть.
А для чого звідси по П2П виходити...якщо не секрет?

ну р2р ж быстрее сэпа, хотя похоже лучше таки наликом снимать :idea:
Но Адка последнее время стала всё чаще лепить на АТМ свои плакаты, де призывает снимать не налом, а пользоваться р2р. У меня вдрух пол-офиса прозрела, шо есть р2р и мона долги др. другу вертать прям на карту. А теперь вдрух режет этот р2р.
Ну шебутная ж, нет слов :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 5859586058615862
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