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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:50
-VICTOR- написав:IMPRINTER
...якобы лимит на карту , не подъемный , на выход и для МАБа и сервисов банка...сторонних сервисов не касается...но это еще нужно проверить...
...тут еще одно рисуется - это получается ограничение на перемещение между картами внутри банка в размере 15т в день???? они вообще там остатки ума и логики потеряли ?
ИМХО из-за того что у аллы нет смс подтверждения при п2п - при краже карты (или срисовки ее сторон) это кража всего дневного лимита что есть на карте. Лично я вообще не понимаю как банки без смс подтверждения на сторонних ресурсах позволяют осуществлять такие переводы.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 11:51
mephala
НА СТОРОННИХ ресурсаз для карт банков, дивущиз в 15 веке типа Аллы у которых нет 3д придуман надежный его звменитель - лук ап
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Додано: Сер 01 сер, 2018 11:55
IMPRINTER написав:
ну мы ждем ответа саппорта
Она то же ждет ответа от этих му*** пока они потестят т.к. они и сами точно не знают что сотворили.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Додано: Сер 01 сер, 2018 12:01
А коли це 15К обмеження почне діяти?
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Додано: Сер 01 сер, 2018 12:06
Квесторе_поверніться написав:
А коли це 15К обмеження почне діяти?
так седня с 0 часов запустили. Уже война идет 13 часов, а вы тока до кулемета решили воды налить
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 01 сер, 2018 12:18
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
А коли це 15К обмеження почне діяти?
так седня с 0 часов запустили. Уже война идет 13 часов, а вы тока до кулемета решили воды налить
Це на вихід з Алли мабуть.
А для чого звідси по П2П виходити...якщо не секрет?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 01 сер, 2018 12:40
Bosstone написав:
Если не можете ждать неделю на перевыпуск именной карты, можно сразу получить неименную, но в новом пакете.
А смысл в такой спешке?
Заказал перевыпуск, карту осталась активной, доставить в отделение обещали за 2 рабочих дня, я только не понял, считается ли сегодняшний. Обещали СМС, когда доставят.
Номер новой карты уже светится в МАБе. Все хорошо и комфортно.
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Сибарит
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Додано: Сер 01 сер, 2018 12:50
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
А коли це 15К обмеження почне діяти?
так седня с 0 часов запустили. Уже война идет 13 часов, а вы тока до кулемета решили воды налить
Це на вихід з Алли мабуть.
А для чого звідси по П2П виходити...якщо не секрет?
ну р2р ж быстрее сэпа, хотя похоже лучше таки наликом снимать
Но Адка последнее время стала всё чаще лепить на АТМ свои плакаты, де призывает снимать не налом, а пользоваться р2р. У меня вдрух пол-офиса прозрела, шо есть р2р и мона долги др. другу вертать прям на карту. А теперь вдрух режет этот р2р.
Ну шебутная ж, нет слов
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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