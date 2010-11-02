dilet написав:Ребята подскажите ещё по карте максимум, если у меня договор с аллой оформлен 11 числа, активировал я карту 17 числа и эта дата у меня указана в иб. И 17 числа списываются 60грн за обслуживание. Но я хочу понять расчетный день у меня это 11 или 17 число, потому как у меня в иб требует оплатить мин платеж в августе до 9 числа (это четверг а 11 это суббота). Короче я не понимаю разницы между этими датами, и что если бы я активировал карту и подписал договор день в день. То была бы одна дата у меня и всё. Спасибо.
17е у вас РД У карты максимум есть две знаменательные даты РД - светится в МАБе как дата договора и РД+25 = дата окончания полного грейспериода (55дн в рекламе). ХИ-клиенты пытаются до РД погасить текущую задолженность(сформировавшуюся в РП - расчетный период, РД входит в РП!), шобы не платить РКО... ну если получится Вечером в РД начисляются очередные платежи по рассрочкам, различные просрочки и т.о. формируется задолженность и ОМП к погашению на протяжении РД+25 = ПП (платёжный период) Адка чуток корректирует(для надежности прохождения погашения ) дату окончания ПП на -2дн, выравнивая её на рабочий день. Т.е. для вас в августе это будет 17+25-31(дней а июле) = 11 -2(коррек) = 9 (Чт, раб. день) ИМХО, вам мона смело гаситься 10го со Сбера Адки, накопив предварительно на нем достаточную сумму
Ну спасибо Вам. Подскажите а разные рассрочки которые на 3 месяца, мне тоже закидывать на карту до конца РД или до конца ПП. Если пополню карту допустим на 1000грн то они сами спишут этот платеж за рассрочку в РД.
Востаннє редагувалось dilet в Сер 01 сер, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
dilet написав:Подскажите а разные рассрочки которые на 3 месяца, мне тоже закидывать на карту до конца РД или до конца ПП.
очередной платеж по любой рассрочке автоматически списывается с кредлимита карты в РД после опердня(т.е. по сути дела в 1й день ПП), вам только остаётся самостоятельно выбрать дату погашения (ОМП, частично, полностью) в пределах ПП В этом огромнейшее преимущество Рассрочки от Адки (ттт)
dilet написав:Подскажите а разные рассрочки которые на 3 месяца, мне тоже закидывать на карту до конца РД или до конца ПП.
очередной платеж по любой рассрочке автоматически списывается с кредлимита карты в РД после опердня(т.е. по сути дела в 1й день ПП), вам только остаётся самостоятельно выбрать дату погашения (ОМП, частично, полностью) в пределах ПП В этом огромнейшее преимущество Рассрочки от Адки (ттт)
Спасибо, этот минимальный платеж светится красным в ИБ, затем после погашения пропадает, так?
dilet написав:Подскажите а разные рассрочки которые на 3 месяца, мне тоже закидывать на карту до конца РД или до конца ПП.
очередной платеж по любой рассрочке автоматически списывается с кредлимита карты в РД после опердня(т.е. по сути дела в 1й день ПП), вам только остаётся самостоятельно выбрать дату погашения (ОМП, частично, полностью) в пределах ПП В этом огромнейшее преимущество Рассрочки от Адки (ттт)
Спасибо, этот минимальный платеж светится красным в ИБ, затем после погашения пропадает, так?
Красным после РД светится ДВА числа: ОМП и Общая задолженность в грейсе. Погашение только ОМП избавляет вас от наказания за просрочку, но позволяет Адке стребовать с вас повышенные %% за кредит. Общая - избавляет от каких либо повышенных %%, т.е. это и есть т.н. 0% за пользование кредитом (в грейсе!) Выбор за вами