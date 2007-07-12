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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5861586258635864>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 906
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
176
Всього голосів : 906
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:21

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  dilet написав:Ребята подскажите ещё по карте максимум, если у меня договор с аллой оформлен 11 числа, активировал я карту 17 числа и эта дата у меня указана в иб. И 17 числа списываются 60грн за обслуживание. Но я хочу понять расчетный день у меня это 11 или 17 число, потому как у меня в иб требует оплатить мин платеж в августе до 9 числа (это четверг а 11 это суббота). Короче я не понимаю разницы между этими датами, и что если бы я активировал карту и подписал договор день в день. То была бы одна дата у меня и всё. Спасибо.

17е у вас РД
У карты максимум есть две знаменательные даты :)
РД - светится в МАБе как дата договора
и РД+25 = дата окончания полного грейспериода (55дн в рекламе).
ХИ-клиенты пытаются до РД погасить текущую задолженность(сформировавшуюся в РП - расчетный период, РД входит в РП!), шобы не платить РКО... ну если получится :)
Вечером в РД начисляются очередные платежи по рассрочкам, различные просрочки и т.о. формируется задолженность и ОМП к погашению на протяжении РД+25 = ПП (платёжный период)
Адка чуток корректирует(для надежности прохождения погашения :mrgreen: ) дату окончания ПП на -2дн, выравнивая её на рабочий день. Т.е. для вас в августе это будет 17+25-31(дней а июле) = 11 -2(коррек) = 9 (Чт, раб. день)
ИМХО, вам мона смело гаситься 10го со Сбера Адки, накопив предварительно на нем достаточную сумму :idea:
Ну спасибо Вам. Подскажите а разные рассрочки которые на 3 месяца, мне тоже закидывать на карту до конца РД или до конца ПП. Если пополню карту допустим на 1000грн то они сами спишут этот платеж за рассрочку в РД.
Востаннє редагувалось dilet в Сер 01 сер, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:28

Re: Альфа-Банк

  dilet написав:Подскажите а разные рассрочки которые на 3 месяца, мне тоже закидывать на карту до конца РД или до конца ПП.

очередной платеж по любой рассрочке автоматически списывается с кредлимита карты в РД после опердня(т.е. по сути дела в 1й день ПП), вам только остаётся самостоятельно выбрать дату погашения (ОМП, частично, полностью) в пределах ПП :idea:
В этом огромнейшее преимущество Рассрочки от Адки (ттт) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:34

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  dilet написав:Подскажите а разные рассрочки которые на 3 месяца, мне тоже закидывать на карту до конца РД или до конца ПП.

очередной платеж по любой рассрочке автоматически списывается с кредлимита карты в РД после опердня(т.е. по сути дела в 1й день ПП), вам только остаётся самостоятельно выбрать дату погашения (ОМП, частично, полностью) в пределах ПП :idea:
В этом огромнейшее преимущество Рассрочки от Адки (ттт)
Спасибо, этот минимальный платеж светится красным в ИБ, затем после погашения пропадает, так?
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:42

  dilet написав:
clientage написав:
  dilet написав:Подскажите а разные рассрочки которые на 3 месяца, мне тоже закидывать на карту до конца РД или до конца ПП.

очередной платеж по любой рассрочке автоматически списывается с кредлимита карты в РД после опердня(т.е. по сути дела в 1й день ПП), вам только остаётся самостоятельно выбрать дату погашения (ОМП, частично, полностью) в пределах ПП :idea:
В этом огромнейшее преимущество Рассрочки от Адки (ттт)
Спасибо, этот минимальный платеж светится красным в ИБ, затем после погашения пропадает, так?

Красным после РД светится ДВА числа: ОМП и Общая задолженность в грейсе.
Погашение только ОМП избавляет вас от наказания за просрочку, но позволяет Адке стребовать с вас повышенные %% за кредит.
Общая - избавляет от каких либо повышенных %%, т.е. это и есть т.н. 0% за пользование кредитом (в грейсе!)
Выбор за вами :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:28

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:А коли це 15К обмеження почне діяти?

так седня с 0 часов запустили. Уже война идет 13 часов, а вы тока до кулемета решили воды налить :)
Так вот чего у меня ночью текущий улетел в минус, и все списания за 31.07 почему-то в выписке стали от 01.08... Оказывается смузи в систему заливали. Наутро всё стало нормально.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:27

  VLADPn написав:Alfa_Bank
Подскажите 15000 грн. лимит:

1. поднимается или нет
2. на вход или на выход
3. на счет или карту (или ИНН)

Добрый вечер.

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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:38

Alfa_Bank, а кто такой этот "ИО клиента" в сноске под ** ?

Я так понимаю, шо чем меньше лимит тем выше безопасность по Альфе, так може сделать абсолютную безопасность = абсолютный НОЛЬ. За чем дело то стало, Адка?! 3Д-сек кишка тонка сделать, а изголяться с ЦВВ и лимитами как у последнего банчишки мона :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:50

Alfa_Bank

в вашей указаны лимиты для переводов через сервисы Альфы или кто дает переводы на аутсорсинге у альфы ...

вопрос относительно перевода по п2п на сторонних ресурсах остался открытый.

Так же остался открытый вопрос по переводам п2п НЕ в интернете (использованием живого пластика и вводя ПИН).
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:29

  Aps написав:
Сума ліміту становить:
- Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції) - 15 000 грн. в день.


Это ж только на выход как понимаю?
Поднять как то можно будет?

На моно с ультры через приложение моно первый раз 10К прошло, второй и третий - ошибка лимита и сразу звонок из СБ банка мол вы платили - да я. Сейчас установлено ограничение, что переводы с карты 15К в день поднять нельзя... только растянуть на несколько дней. Пришлось СЕПом слать о как раз и доехала вторая 10ка...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:19

  IMPRINTER написав:mephala

НА СТОРОННИХ ресурсаз для карт банков, дивущиз в 15 веке типа Аллы у которых нет 3д придуман надежный его звменитель - лук ап

не знаю. у меня при перекидке с комфорта ничего не требуется дополнительно. вбил данные что написаны на карте и все - денежки уплыли.
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