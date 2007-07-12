Додано: Сер 01 сер, 2018 16:50

Alfa_Bank



в вашей указаны лимиты для переводов через сервисы Альфы или кто дает переводы на аутсорсинге у альфы ...



вопрос относительно перевода по п2п на сторонних ресурсах остался открытый.



Так же остался открытый вопрос по переводам п2п НЕ в интернете (использованием живого пластика и вводя ПИН).

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX