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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 18:22
clientage написав:
Ну шебутная ж, нет слов
...кумэ..Вы такой толерантный и понимающий ))...судя по сдержанных эпитетах
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Додано: Сер 01 сер, 2018 18:24
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
в вашей указаны лимиты для переводов через сервисы Альфы или кто дает переводы на аутсорсинге у альфы ...
вопрос относительно перевода по п2п на сторонних ресурсах остался открытый.
Так же остался открытый вопрос по переводам п2п НЕ в интернете (использованием живого пластика и вводя ПИН).
На сторонних 25 переводов в сутки макс. 100 в мес.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 18:24
mephala написав: IMPRINTER написав:mephala
НА СТОРОННИХ ресурсаз для карт банков, дивущиз в 15 веке типа Аллы у которых нет 3д придуман надежный его звменитель - лук ап
не знаю. у меня при перекидке с комфорта ничего не требуется дополнительно. вбил данные что написаны на карте и все - денежки уплыли.
Это только у привата так.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 18:25
clientage написав:Alfa_Bank, а кто такой этот "ИО клиента" в сноске под ** ?
Ну забыли лишнее замазать)
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Додано: Сер 01 сер, 2018 18:43
dilet написав:
Ребята подскажите ещё по карте максимум, если у меня договор с аллой оформлен 11 числа, активировал я карту 17 числа и эта дата у меня указана в иб. И 17 числа списываются 60грн за обслуживание. Но я хочу понять расчетный день у меня это 11 или 17 число, потому как у меня в иб требует оплатить мин платеж в августе до 9 числа (это четверг а 11 это суббота). Короче я не понимаю разницы между этими датами, и что если бы я активировал карту и подписал договор день в день. То была бы одна дата у меня и всё. Спасибо.
на документах что алла выдала какое число? а то мне все клялись и божились что РД возможно только в тот день который поставили на договоре и не зависит от даты активации.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 18:43
cdj2 написав:
clientage написав:Alfa_Bank, а кто такой этот "ИО клиента" в сноске под ** ?
Ну забыли лишнее замазать)
Это как у мобильных операторов при повышении тарифов манагерам выдают подсказки как врать клиентам.
Так и здесь за последний год - "повышение безопасности" ...
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Додано: Сер 01 сер, 2018 18:44
cdj2 написав:
clientage написав:Alfa_Bank, а кто такой этот "ИО клиента" в сноске под ** ?
Ну забыли лишнее замазать)
А я подумал они хотели ИА... ослик ИА, написать
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 01 сер, 2018 18:51
mephala написав: dilet написав:
Ребята подскажите ещё по карте максимум, если у меня договор с аллой оформлен 11 числа, активировал я карту 17 числа и эта дата у меня указана в иб. И 17 числа списываются 60грн за обслуживание. Но я хочу понять расчетный день у меня это 11 или 17 число, потому как у меня в иб требует оплатить мин платеж в августе до 9 числа (это четверг а 11 это суббота). Короче я не понимаю разницы между этими датами, и что если бы я активировал карту и подписал договор день в день. То была бы одна дата у меня и всё. Спасибо.
на документах что алла выдала какое число? а то мне все клялись и божились что РД возможно только в тот день который поставили на договоре и не зависит от даты активации.
Да так и есть. Скорее всего клиент разместил заявку на КК через инет, в шапке договора проставили дату обращения/анкетирования, а карту получил/активировал через недельку, када курьер его таки догнал. Вот курьер проставил внизу договора реальную дату подписи, т.е. по сути дела таки дату договора, которая и пошла в МАБ. Всего делофто
Еще мона попробовать вступить в "сговор" с менагером, типа все подписать, заказать карту и ждааааать удобной для себя даты. Тока по приходу клиента менагер тиапактивирует договор и карту. Т.е. как не крути важна дата на Договоре
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 01 сер, 2018 18:53
Кстати, в блокировках уже светится MCC. Постернак их тоже добавил.
А ещё можно квиташку прямо из выписки распечатать.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 19:02
Коллеги,
1) напомните, плз, регламент перевода со Сберсчёта на карточный через МАБ;
2) если деньги на Сбер придут в пятницу, и я их перекину с него в понедельник, то правильно я понимаю, что проценты за субботу-воскресенье-понедельник начислятся на "до-пятничную сумму", а не на всю?
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