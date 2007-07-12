dilet написав:

Ребята подскажите ещё по карте максимум, если у меня договор с аллой оформлен 11 числа, активировал я карту 17 числа и эта дата у меня указана в иб. И 17 числа списываются 60грн за обслуживание. Но я хочу понять расчетный день у меня это 11 или 17 число, потому как у меня в иб требует оплатить мин платеж в августе до 9 числа (это четверг а 11 это суббота). Короче я не понимаю разницы между этими датами, и что если бы я активировал карту и подписал договор день в день. То была бы одна дата у меня и всё. Спасибо.