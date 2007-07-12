Driver
Если придут в пятницу, а уйдут в понедельник, то на пришедшую сумму получим %% за субботу и воскресенье.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 19:08
Driver
Если придут в пятницу, а уйдут в понедельник, то на пришедшую сумму получим %% за субботу и воскресенье.
Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 01 сер, 2018 19:09
1. могментально, но если все работает
2. Прийдут -- эт значит будут проведены по счету Сбера. Тогда %% начислятся и на сумму пополнения за Сб-Вс, за Пн. %% не будет за сумму снятия.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 01 сер, 2018 19:15
я на моню перекидывал через приложение мони.
Додано: Сер 01 сер, 2018 19:29
Кредитка "Максимум" - никаких трат, кроме рассрочек, нет. А в июле так и вообще никаких трат. Списали только что 60 грн. Думал, что списывают только при текущих тратах без рассрочек...
Додано: Сер 01 сер, 2018 19:35
а я пердупреждал :)
Так и есть. Гляньте шо начислили по 0.01%.
1 коп? причем за траты в ПРОШЛОМ периоде, а не этом. Мож в прошлом периоде шото было, шо в Рассрочку и не попало? Вот она "сущность текущего периода" по ОфПреду!
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... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 01 сер, 2018 19:36
Re: Альфа-Банк
я на моню перекидывал через приложение мони.[/quote]Там предавторизация посредством 3DS была при первом переводе, так что так можно. Единственное что альфа не выдаёт 3DS страницу, а молча отправляет форму ответа.
Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 01 сер, 2018 19:57
"Списання процентів за користування кредитом (покупки)" - 0,05 грн. Так они каждый месяц есть. Причём в этом году НИКАКИХ трат, кроме рассрочек не было! Единственное - бывало, что я не сразу их переводил - например, через неделю, но не пересекая РД.
За июнь было 4 покупки: 2, 7 и две 10-го. Все переведены в рассрочку. РД - 1 число. Чего-то я недопонимаю наверное. Не вопрос докинуть 1 гривну в следующий раз. Вопрос - почему, если писали, что такого не будет?
Неужели это из-за тех нескольких дней, когда операция была проведена по счёту, но ещё не переведена на рассрочку?
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