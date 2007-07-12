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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5862586358645865

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 906
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
176
Всього голосів : 906
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:08

Driver
Если придут в пятницу, а уйдут в понедельник, то на пришедшую сумму получим %% за субботу и воскресенье.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:09

  Driver написав:Коллеги,
1) напомните, плз, регламент перевода со Сберсчёта на карточный через МАБ;
2) если деньги на Сбер придут в пятницу, и я их перекину с него в понедельник, то правильно я понимаю, что проценты за субботу-воскресенье-понедельник начислятся на "до-пятничную сумму", а не на всю?

1. могментально, но если все работает
2. Прийдут -- эт значит будут проведены по счету Сбера. Тогда %% начислятся и на сумму пополнения за Сб-Вс, за Пн. %% не будет за сумму снятия.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:15

  cdj2 написав:
mephala написав:
  IMPRINTER написав:mephala

НА СТОРОННИХ ресурсаз для карт банков, дивущиз в 15 веке типа Аллы у которых нет 3д придуман надежный его звменитель - лук ап

не знаю. у меня при перекидке с комфорта ничего не требуется дополнительно. вбил данные что написаны на карте и все - денежки уплыли.
Это только у привата так.

я на моню перекидывал через приложение мони.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:29

Кредитка "Максимум" - никаких трат, кроме рассрочек, нет. А в июле так и вообще никаких трат. Списали только что 60 грн. Думал, что списывают только при текущих тратах без рассрочек...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:35

а я пердупреждал :)

  Vorlon написав:Кредитка "Максимум" - никаких трат, кроме рассрочек, нет. А в июле так и вообще никаких трат. Списали только что 60 грн. Думал, что списывают только при текущих тратах без рассрочек...

Так и есть. Гляньте шо начислили по 0.01%.
1 коп? причем за траты в ПРОШЛОМ периоде, а не этом. Мож в прошлом периоде шото было, шо в Рассрочку и не попало? Вот она "сущность текущего периода" по ОфПреду!
Требуйте сорри-бонус :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:36

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  cdj2 написав:
mephala написав:[quote="4419909:IMPRINTER"]mephala

НА СТОРОННИХ ресурсаз для карт банков, дивущиз в 15 веке типа Аллы у которых нет 3д придуман надежный его звменитель - лук ап

не знаю. у меня при перекидке с комфорта ничего не требуется дополнительно. вбил данные что написаны на карте и все - денежки уплыли.
Это только у привата так.

я на моню перекидывал через приложение мони.[/quote]Там предавторизация посредством 3DS была при первом переводе, так что так можно. Единственное что альфа не выдаёт 3DS страницу, а молча отправляет форму ответа.
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cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:57

  clientage написав:Так и есть. Гляньте шо начислили по 0.01%.
1 коп? причем за траты в ПРОШЛОМ периоде, а не этом. Мож в прошлом периоде шото было, шо в Рассрочку и не попало? Вот она "сущность текущего периода" по ОфПреду!

"Списання процентів за користування кредитом (покупки)" - 0,05 грн. Так они каждый месяц есть. Причём в этом году НИКАКИХ трат, кроме рассрочек не было! Единственное - бывало, что я не сразу их переводил - например, через неделю, но не пересекая РД.

За июнь было 4 покупки: 2, 7 и две 10-го. Все переведены в рассрочку. РД - 1 число. Чего-то я недопонимаю наверное. Не вопрос докинуть 1 гривну в следующий раз. Вопрос - почему, если писали, что такого не будет?

Неужели это из-за тех нескольких дней, когда операция была проведена по счёту, но ещё не переведена на рассрочку?
Vorlon
 
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