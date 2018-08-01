Додано: Сер 01 сер, 2018 20:24

clientage написав: Если есть ТОЛЬКО рассрочки, то отех 5 коп не должно быть, Если есть ТОЛЬКО рассрочки, то отех 5 коп не должно быть,

В третий раз повторю, что ни одной траты, не оформленной как рассрочки, по карте не было в этом (2018) году!

Посмотрел раньше - списание 7 копеек в прошлом и позапрошлом месяцах (РД). Я так понимаю, что это те копейки, когда в РД порция рассрочек переносится на задолженность и мне дают 25 дней на её оплату. А я плачу примерно на 22 день - то есть это % за эти 22 дня, не так ли?