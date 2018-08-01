clientage написав:Так и есть. Гляньте шо начислили по 0.01%. 1 коп? причем за траты в ПРОШЛОМ периоде, а не этом. Мож в прошлом периоде шото было, шо в Рассрочку и не попало? Вот она "сущность текущего периода" по ОфПреду!
"Списання процентів за користування кредитом (покупки)" - 0,05 грн. Так они каждый месяц есть. Причём в этом году НИКАКИХ трат, кроме рассрочек не было! Единственное - бывало, что я не сразу их переводил - например, через неделю, но не пересекая РД.
За июнь было 4 покупки: 2, 7 и две 10-го. Все переведены в рассрочку. РД - 1 число. Чего-то я недопонимаю наверное. Не вопрос докинуть 1 гривну в следующий раз. Вопрос - почему, если писали, что такого не будет?
Если есть ТОЛЬКО рассрочки, то отех 5 коп не должно быть, значит было шото посчитано вне рассрочек, порядка 5000 грн, причем не в этом РП, а в прошлом! Лучше действительно всегда докидывать оту 1 грн, хотя и 1коп на 1000 лимиту тож достаточно -- нечего баловать любителей смузи
Vorlon написав:Неужели это из-за тех нескольких дней, когда операция была проведена по счёту, но ещё не переведена на рассрочку?
на 5К? Оч. похоже, вот не шутите так больше
5к после подтверждения рассрочки до ближайшей РД висит как простая покупка, с начислением 0.01%. Эта покупка, что сейчас вылезла была сделана около двух месяцев назад, тоесть -2РД вместе с сегодняшней.
clientage написав:Если есть ТОЛЬКО рассрочки, то отех 5 коп не должно быть,
В третий раз повторю, что ни одной траты, не оформленной как рассрочки, по карте не было в этом (2018) году!
Посмотрел раньше - списание 7 копеек в прошлом и позапрошлом месяцах (РД). Я так понимаю, что это те копейки, когда в РД порция рассрочек переносится на задолженность и мне дают 25 дней на её оплату. А я плачу примерно на 22 день - то есть это % за эти 22 дня, не так ли?
clientage написав:Если есть ТОЛЬКО рассрочки, то отех 5 коп не должно быть,
В третий раз повторю, что ни одной траты, не оформленной как рассрочки, по карте не было в этом (2018) году!
Посмотрел раньше - списание 7 копеек в прошлом и позапрошлом месяце. Я так понимаю, что это те копейки, когда в РД порция рассрочек переносится на задолженность и мне дают 25 дней на её оплату. А я плачу примерно на 22 день - то есть это % за эти 22 дня, не так ли?
clientage написав:Если есть ТОЛЬКО рассрочки, то отех 5 коп не должно быть,
В третий раз повторю, что ни одной траты, не оформленной как рассрочки, по карте не было в этом (2018) году!
Посмотрел раньше - списание 7 копеек в прошлом и позапрошлом месяцах (РД). Я так понимаю, что это те копейки, когда в РД порция рассрочек переносится на задолженность и мне дают 25 дней на её оплату. А я плачу примерно на 22 день - то есть это % за эти 22 дня, не так ли?
Вы ж разницу видите Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 0,01 -- это под РКО не попадает Списання процентів за користування кредитом (покупки) - 0,01 - а это за то, шо не попало в рассрочку и теперь попадает под РКО
Вот и выясняйте у ОфПреда, шо ж там таки смузисты посчитали не попавшим в рассрочки А мож де на пару копеек в грейсе не догасились?
Vorlon написав:А я плачу примерно на 22 день - то есть это % за эти 22 дня, не так ли?
Нет 20 или 22дн тут не при чем 0.01% годовых платится за задолженность, которая была в предыдущем (не текущий) РП При этом задолженность, которая попала под Рассрочку должна быть исключена из общей задолженности, т.к. за Рассрочки идут свои 0.01%. Хотяяя, от смузистов я ожидаю уже всё, шо угодно
cdj2 написав:Там не несколько дней. В рассрочку оно перешло после РД, т. е. сегодня, а до этого висела как покупка в грейсе.
Два месяца почти висела? Не осилил широту вашей мысли 1 покупка: 02.06, проводка 05.06, активация рассрочки 05.06; 2 покупка: 07.06, проводка 11.06, активация рассрочки 10.06; 3 покупка: 10.06, проводка 13.06, активация рассрочки 17.06; 4 покупка: 10.06, проводка 12.06, активация рассрочки 17.06.
Предположим РД 1-е число. На покупки 1, 2, 3, 4 начисляется 0.01% до 01.07 и списывается 01.08, сюда же идут платежи по рассрочке. Там тоже 0.01% спишут через РД, то есть если карта 1 июня была девственно-новая, кроме рассрочек по карте никаких операций нет, то 1 июля спишут: 1. ничего, РКО не будет. 2. покупки 1, 2, 3, 4 перенесут на субсчет по рассрочкам. Теперь 0.01% считается отдельно.
Если в июле трат не было, то 1 августа снимут: 1. % за покупки 1, 2, 3, 4 - 0.01% от даты проводки по счёту до 30 июня включительно. 2. Проверяет долг для расчёта РКО, долг есть - 0.05 грн - списываем РКО 3. Списывает платежи по рассрочкам 1, 2, 3, 4, списывает % за рассрочку и загоняет эти списания в ОМП и с 1.08 до погашения платежей по рассрочкам считает 0.01% на полученный ОМП, которые снимет 1 октября.
После полного погашения последних платежей по рассрочкам 1 октября и если карта будет на полке последнее списание % произойдёт 1 декабря.
Судя по результатам экспериментов - просьба нашего коллеги mephala была услышана и %% за грейс таки убрали из отображаемых в красной сумме в РД, до списания РКО. Это плохо. Именно по этой причине я возмущался по поводу его постов.
В общем если после гашения красной суммы сумма исчезает и Доступный_кредитный_лимит=Кредитный_лимит минус рассрочка, а также завтра первый платёж по рассрочке - значит быть беде (будет РКО) и нужно срочно или по номеру счёта, или со сбера до 16:45 догасить сумму процентов. То есть минимум 1 грн.