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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5864586558665867>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 906
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
176
Всього голосів : 906
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:22

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  Vorlon написав:
  clientage написав:Так и есть. Гляньте шо начислили по 0.01%.
1 коп? причем за траты в ПРОШЛОМ периоде, а не этом. Мож в прошлом периоде шото было, шо в Рассрочку и не попало? Вот она "сущность текущего периода" по ОфПреду!

"Списання процентів за користування кредитом (покупки)" - 0,05 грн. Так они каждый месяц есть. Причём в этом году НИКАКИХ трат, кроме рассрочек не было! Единственное - бывало, что я не сразу их переводил - например, через неделю, но не пересекая РД.

За июнь было 4 покупки: 2, 7 и две 10-го. Все переведены в рассрочку. РД - 1 число. Чего-то я недопонимаю наверное. Не вопрос докинуть 1 гривну в следующий раз. Вопрос - почему, если писали, что такого не будет?

Если есть ТОЛЬКО рассрочки, то отех 5 коп не должно быть, значит было шото посчитано вне рассрочек, порядка 5000 грн, причем не в этом РП, а в прошлом!
Лучше действительно всегда докидывать оту 1 грн, хотя и 1коп на 1000 лимиту тож достаточно -- нечего баловать любителей смузи :)

  Vorlon написав:Неужели это из-за тех нескольких дней, когда операция была проведена по счёту, но ещё не переведена на рассрочку?

на 5К? Оч. похоже, вот не шутите так больше :)
5к после подтверждения рассрочки до ближайшей РД висит как простая покупка, с начислением 0.01%. Эта покупка, что сейчас вылезла была сделана около двух месяцев назад, тоесть -2РД вместе с сегодняшней.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:24

  clientage написав:Если есть ТОЛЬКО рассрочки, то отех 5 коп не должно быть,

В третий раз повторю, что ни одной траты, не оформленной как рассрочки, по карте не было в этом (2018) году!

Посмотрел раньше - списание 7 копеек в прошлом и позапрошлом месяцах (РД). Я так понимаю, что это те копейки, когда в РД порция рассрочек переносится на задолженность и мне дают 25 дней на её оплату. А я плачу примерно на 22 день - то есть это % за эти 22 дня, не так ли?
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:26

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:
  clientage написав:Если есть ТОЛЬКО рассрочки, то отех 5 коп не должно быть,

В третий раз повторю, что ни одной траты, не оформленной как рассрочки, по карте не было в этом (2018) году!

Посмотрел раньше - списание 7 копеек в прошлом и позапрошлом месяце. Я так понимаю, что это те копейки, когда в РД порция рассрочек переносится на задолженность и мне дают 25 дней на её оплату. А я плачу примерно на 22 день - то есть это % за эти 22 дня, не так ли?
В том числе да.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:32

  Vorlon написав:
  clientage написав:Если есть ТОЛЬКО рассрочки, то отех 5 коп не должно быть,

В третий раз повторю, что ни одной траты, не оформленной как рассрочки, по карте не было в этом (2018) году!

Посмотрел раньше - списание 7 копеек в прошлом и позапрошлом месяцах (РД). Я так понимаю, что это те копейки, когда в РД порция рассрочек переносится на задолженность и мне дают 25 дней на её оплату. А я плачу примерно на 22 день - то есть это % за эти 22 дня, не так ли?

:)
Вы ж разницу видите
Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 0,01 -- это под РКО не попадает
Списання процентів за користування кредитом (покупки) - 0,01 - а это за то, шо не попало в рассрочку и теперь попадает под РКО

Вот и выясняйте у ОфПреда, шо ж там таки смузисты посчитали не попавшим в рассрочки :(
А мож де на пару копеек в грейсе не догасились? :mrgreen:
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clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:35

clientage
Что там банк выставляет красным - то и плачу, копируя сумму через буфер обмена ;)

Я только одного не пойму - это меня одного коснулось или все гасятся с запасом, поэтому и не попали на РКО даже при одних рассрочках?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:38

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:А я плачу примерно на 22 день - то есть это % за эти 22 дня, не так ли?

Нет
20 или 22дн тут не при чем
0.01% годовых платится за задолженность, которая была в предыдущем (не текущий) РП
При этом задолженность, которая попала под Рассрочку должна быть исключена из общей задолженности, т.к. за Рассрочки идут свои 0.01%. Хотяяя, от смузистов я ожидаю уже всё, шо угодно :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:40

  Vorlon написав:clientage
Что там банк выставляет красным - то и плачу, копируя сумму через буфер обмена ;)

Я только одного не пойму - это меня одного коснулось или все гасятся с запасом, поэтому и не попали на РКО даже при одних рассрочках?

Я свой эксперимент выкладывал, пока удалось пропетлять. Следующий будет 11го, уже с рассрочкой :)
мало нас осталось, многих Адка повыбивала на 60грн :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:42

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:
  cdj2 написав:Там не несколько дней. В рассрочку оно перешло после РД, т. е. сегодня, а до этого висела как покупка в грейсе.

Два месяца почти висела? Не осилил широту вашей мысли :shock:
1 покупка: 02.06, проводка 05.06, активация рассрочки 05.06;
2 покупка: 07.06, проводка 11.06, активация рассрочки 10.06;
3 покупка: 10.06, проводка 13.06, активация рассрочки 17.06;
4 покупка: 10.06, проводка 12.06, активация рассрочки 17.06.


Предположим РД 1-е число.
На покупки 1, 2, 3, 4 начисляется 0.01% до 01.07 и списывается 01.08, сюда же идут платежи по рассрочке. Там тоже 0.01% спишут через РД, то есть если карта 1 июня была девственно-новая, кроме рассрочек по карте никаких операций нет, то 1 июля спишут:
1. ничего, РКО не будет.
2. покупки 1, 2, 3, 4 перенесут на субсчет по рассрочкам. Теперь 0.01% считается отдельно.

Если в июле трат не было, то 1 августа снимут:
1. % за покупки 1, 2, 3, 4 - 0.01% от даты проводки по счёту до 30 июня включительно.
2. Проверяет долг для расчёта РКО, долг есть - 0.05 грн - списываем РКО
3. Списывает платежи по рассрочкам 1, 2, 3, 4, списывает % за рассрочку и загоняет эти списания в ОМП и с 1.08 до погашения платежей по рассрочкам считает 0.01% на полученный ОМП, которые снимет 1 октября.

После полного погашения последних платежей по рассрочкам 1 октября и если карта будет на полке последнее списание % произойдёт 1 декабря.

Судя по результатам экспериментов - просьба нашего коллеги mephala была услышана и %% за грейс таки убрали из отображаемых в красной сумме в РД, до списания РКО. Это плохо. Именно по этой причине я возмущался по поводу его постов.

В общем если после гашения красной суммы сумма исчезает и Доступный_кредитный_лимит=Кредитный_лимит минус рассрочка, а также завтра первый платёж по рассрочке - значит быть беде (будет РКО) и нужно срочно или по номеру счёта, или со сбера до 16:45 догасить сумму процентов. То есть минимум 1 грн.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:07

  Vorlon написав:clientage
Что там банк выставляет красным - то и плачу, копируя сумму через буфер обмена ;)

Я только одного не пойму - это меня одного коснулось или все гасятся с запасом, поэтому и не попали на РКО даже при одних рассрочках?

Для ЭКО и КОННЕКТА изменений не ощутил. А от WORLD отказался, в т.ч. из-за низкого статуса карты.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:09

Re: Альфа-Банк

Капнув кешбек, основний, по Максимці. Чекаємо на літній акційний.
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