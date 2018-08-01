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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:13
BBC написав: Vorlon написав:clientage
Что там банк выставляет красным - то и плачу, копируя сумму через буфер обмена
Я только одного не пойму - это меня одного коснулось или все гасятся с запасом, поэтому и не попали на РКО даже при одних рассрочках?
Для ЭКО и КОННЕКТА изменений не ощутил. А от WORLD отказался, в т.ч. из-за низкого статуса карты.
А как как же КБ 25% на пластик-хфантастик?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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