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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5864586558665867

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 906
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
176
Всього голосів : 906
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:13

  BBC написав:
  Vorlon написав:clientage
Что там банк выставляет красным - то и плачу, копируя сумму через буфер обмена ;)

Я только одного не пойму - это меня одного коснулось или все гасятся с запасом, поэтому и не попали на РКО даже при одних рассрочках?

Для ЭКО и КОННЕКТА изменений не ощутил. А от WORLD отказался, в т.ч. из-за низкого статуса карты.

А как как же КБ 25% на пластик-хфантастик? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 5864586558665867
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