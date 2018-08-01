BBC написав:
Для ЭКО и КОННЕКТА изменений не ощутил. А от WORLD отказался, в т.ч. из-за низкого статуса карты.
А как как же КБ 25% на пластик-хфантастик?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:13
А как как же КБ 25% на пластик-хфантастик?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:53
А как из этой таблицы следует, что на портмоне установлен лимит до 5 операций в день, на сумму не более 5000 грн.? Или это дополнительное "улучшение" к тому, что в таблице?
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Додано: Сер 01 сер, 2018 22:17
Re: Альфа-Банк
Да никак, это просто фрагмент методички с КЦ. Причем уже надцатая редакция, и кадато там было 5 оп/дн, щас уже 25
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 01 сер, 2018 23:18
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