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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:13
BBC написав: Vorlon написав:clientage
Что там банк выставляет красным - то и плачу, копируя сумму через буфер обмена
Я только одного не пойму - это меня одного коснулось или все гасятся с запасом, поэтому и не попали на РКО даже при одних рассрочках?
Для ЭКО и КОННЕКТА изменений не ощутил. А от WORLD отказался, в т.ч. из-за низкого статуса карты.
А как как же КБ 25% на пластик-хфантастик?
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clientage
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Додано: Сер 01 сер, 2018 21:53
Alfa_Bank написав:
А как из этой таблицы следует, что на портмоне установлен лимит до 5 операций в день, на сумму не более 5000 грн.? Или это дополнительное "улучшение" к тому, что в таблице?
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gun
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Додано: Сер 01 сер, 2018 22:17
gun написав:
А как из этой таблицы следует, что на портмоне установлен лимит до 5 операций в день, на сумму не более 5000 грн.? Или это дополнительное "улучшение" к тому, что в таблице?
Да никак, это просто фрагмент методички с КЦ. Причем уже надцатая редакция, и кадато там было 5 оп/дн, щас уже 25
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clientage
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Додано: Сер 01 сер, 2018 23:18
Кочевник написав:
Капнув кешбек, основний, по Максимці. Чекаємо на літній акційний.
капнуть-то он капнул, да только не по всем картам... у меня по допке выплатили, а по основной (супруги) нет... по моей основной максимке - тоже пока нет...
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Карамболь
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