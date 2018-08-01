Кочевник написав:Капнув кешбек, основний, по Максимці. Чекаємо на літній акційний.
капнуть-то он капнул, да только не по всем картам... у меня по допке выплатили, а по основной (супруги) нет... по моей основной максимке - тоже пока нет...
Крайний срок для выплаты КБ 7 августа, так что ждём.
ОфПред же говоорила, шо они могут модуль КБ забыть активировать Думаю, особенно по допкам. Выплату моего КБ по допке Максимки с прошлого месяца перенесли на этот. Щас выплата прошла, но раза в 3 меньше чем ожидалось. Наблюдаю дальше. Особенно жду 25% за дьютифри
Давно новые правила гасить кредитку ДО РД? Всегда в РД по красным цифрам проводил погашение по счету, ничего не платил. А вчера заметил в выписке списание за РКО. Около 5 грн, но принципиально. Теперь получается, что сумма задолженности в МАБе видна тогда, когда гасить её уже поздно?!
2XL написав:Давно новые правила гасить кредитку ДО РД? Всегда в РД по красным цифрам проводил погашение по счету, ничего не платил. А вчера заметил в выписке списание за РКО. Около 5 грн, но принципиально. Теперь получается, что сумма задолженности в МАБе видна тогда, когда гасить её уже поздно?!
Просто докиньте 1грн к тому, шо платили и будет вам счастье