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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5864586558665867

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 906
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
176
Всього голосів : 906
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:13

  BBC написав:
  Vorlon написав:clientage
Что там банк выставляет красным - то и плачу, копируя сумму через буфер обмена ;)

Я только одного не пойму - это меня одного коснулось или все гасятся с запасом, поэтому и не попали на РКО даже при одних рассрочках?

Для ЭКО и КОННЕКТА изменений не ощутил. А от WORLD отказался, в т.ч. из-за низкого статуса карты.

А как как же КБ 25% на пластик-хфантастик? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:53

  Alfa_Bank написав:
Зображення

А как из этой таблицы следует, что на портмоне установлен лимит до 5 операций в день, на сумму не более 5000 грн.? Или это дополнительное "улучшение" к тому, что в таблице?
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
gun
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:17

Re: Альфа-Банк

  gun написав:А как из этой таблицы следует, что на портмоне установлен лимит до 5 операций в день, на сумму не более 5000 грн.? Или это дополнительное "улучшение" к тому, что в таблице?

Да никак, это просто фрагмент методички с КЦ. Причем уже надцатая редакция, и кадато там было 5 оп/дн, щас уже 25 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 23:18

  Кочевник написав:Капнув кешбек, основний, по Максимці. Чекаємо на літній акційний.

капнуть-то он капнул, да только не по всем картам... у меня по допке выплатили, а по основной (супруги) нет... по моей основной максимке - тоже пока нет...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 06:13

Re: Альфа-Банк

Карамболь написав:
  Кочевник написав:Капнув кешбек, основний, по Максимці. Чекаємо на літній акційний.

капнуть-то он капнул, да только не по всем картам... у меня по допке выплатили, а по основной (супруги) нет... по моей основной максимке - тоже пока нет...
Крайний срок для выплаты КБ 7 августа, так что ждём.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 06:19

  cdj2 написав:
Карамболь написав:
  Кочевник написав:Капнув кешбек, основний, по Максимці. Чекаємо на літній акційний.

капнуть-то он капнул, да только не по всем картам... у меня по допке выплатили, а по основной (супруги) нет... по моей основной максимке - тоже пока нет...
Крайний срок для выплаты КБ 7 августа, так что ждём.

ОфПред же говоорила, шо они могут модуль КБ забыть активировать :)
Думаю, особенно по допкам. Выплату моего КБ по допке Максимки с прошлого месяца перенесли на этот. Щас выплата прошла, но раза в 3 меньше чем ожидалось. Наблюдаю дальше. Особенно жду 25% за дьютифри
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 06:20

Re: Альфа-Банк

Давно новые правила гасить кредитку ДО РД? Всегда в РД по красным цифрам проводил погашение по счету, ничего не платил. А вчера заметил в выписке списание за РКО. Около 5 грн, но принципиально. Теперь получается, что сумма задолженности в МАБе видна тогда, когда гасить её уже поздно?!
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 06:33

  2XL написав:Давно новые правила гасить кредитку ДО РД? Всегда в РД по красным цифрам проводил погашение по счету, ничего не платил. А вчера заметил в выписке списание за РКО. Около 5 грн, но принципиально. Теперь получается, что сумма задолженности в МАБе видна тогда, когда гасить её уже поздно?!

Просто докиньте 1грн к тому, шо платили и будет вам счастье :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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