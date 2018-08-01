RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5865586658675868

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 906
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
176
Всього голосів : 906
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:34

clientage
А если по "Максимке" РД 15 число, то 15+25-31(дней а июле) = 9 августа крайняя дата внесения(по номеру счета с Ультры) или можно и 10 августа до обеда? :roll:
vcy
 
Повідомлень: 18
З нами з: 07.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:58

  vcy написав:clientage
А если по "Максимке" РД 15 число, то 15+25-31(дней а июле) = 9 августа крайняя дата внесения(по номеру счета с Ультры) или можно и 10 августа до обеда? :roll:

Не только 9 крайний срок. 10го поздно.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 644
З нами з: 20.03.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5865586658675868
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: angler, lubopytnaya, Кочевник і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1308, 1309, 1310
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13097 2537216
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 06:17
cdj2
Банк Восток 1 ... 91, 92, 93
Anonymous » Сер 16 бер, 2005 17:35
921 217545
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 06:14
cdj2
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3133, 3134, 3135
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31348 3896247
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 23:26
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.