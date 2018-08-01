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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 сер, 2018 07:34
clientage
А если по "Максимке" РД 15 число, то 15+25-31(дней а июле) = 9 августа крайняя дата внесения(по номеру счета с Ультры) или можно и 10 августа до обеда?
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vcy
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