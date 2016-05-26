Додано: Чет 02 сер, 2018 11:23

curiousobro



проблема низкоквалифицированных кадров и принцип - "в ДТП погибает много людей - завайте запретим автотранспорт" или введем лимит 1 машина на 100 000 населения.

Когда работают малограмотные люди - они умеют тока что-то запрещать, выпиливать, урезать. Думать головой они не умеют. Альфа как раз наглядно демонстрирует это.



Так же и тут - пока будут на планете пластиковые карты по ним будет мошеничество - его нельзя искоренить - тока повышением уровня образованности клиентов. Пока будут карты - всегда будут тупые олени у которых в силу их малограмотности будут воровать с карт. Введите экзамен на пользолвание картой - как пава на вождение машины и выдавайте их тока тем, кто его сдаст. А не про принципу когда из-за трех оленей должны страдать теперь все.

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