clientage
А если по "Максимке" РД 15 число, то 15+25-31(дней а июле) = 9 августа крайняя дата внесения(по номеру счета с Ультры) или можно и 10 августа до обеда?
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Додано: Чет 02 сер, 2018 07:34
clientage
А если по "Максимке" РД 15 число, то 15+25-31(дней а июле) = 9 августа крайняя дата внесения(по номеру счета с Ультры) или можно и 10 августа до обеда?
Додано: Чет 02 сер, 2018 07:58
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:47
Re: Альфа-Банк
Я 3 накинул, не помогло (
Размер имеет значение.
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:00
Аллочка наращивает темп пощипывания свиноты Нововведения по большей части не затрагивают спонсоров-ОМПшников
Минное поле
Кстати непонятно откуда взялись те 5 грн. Это ж не 60 грн, а значит 3.5%
А если подумать про 3.5% - то получается у вас ~143 грн процентов за корыстування начислили.
Нал снимали что-ли с одной из кредиток-наличек?
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:11
Лимиты p2p
Пораскинув мыслёй по древу на вопросом "а зачем банку вводить неподымаемый лимит по картам ?" пришел к нескольким выводам:
1) проблемы с ликвидностью.
Вроде не наш случай.
2) скорый ввод комисии за СЭП.
Хочешь больших переводов - плати денежку
3) требования фин-мона
Пошли какие-то странные схемы с p2p и банку проще ввести лимит, который не даст им крутится дальше.
Других идей нету.
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:14
Re: Альфа-Банк
Всё намного проще. Ни того ни другого не будет. Так что с ликвидностью норма можно заносить. Но 0.01% по вкладу в евро это жесть.
Свинорыл 80lvl
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:23
curiousobro
проблема низкоквалифицированных кадров и принцип - "в ДТП погибает много людей - завайте запретим автотранспорт" или введем лимит 1 машина на 100 000 населения.
Когда работают малограмотные люди - они умеют тока что-то запрещать, выпиливать, урезать. Думать головой они не умеют. Альфа как раз наглядно демонстрирует это.
Так же и тут - пока будут на планете пластиковые карты по ним будет мошеничество - его нельзя искоренить - тока повышением уровня образованности клиентов. Пока будут карты - всегда будут тупые олени у которых в силу их малограмотности будут воровать с карт. Введите экзамен на пользолвание картой - как пава на вождение машины и выдавайте их тока тем, кто его сдаст. А не про принципу когда из-за трех оленей должны страдать теперь все.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:34
Re: Альфа-Банк
да мошейничество здесь не при чем, это просто прикрытие
ну какое может быть мошейничество при переводе со своей на свою внутри МАБа? А эта категория тоже попала под ограничение, судя по талбичке от ОфПреда. Хотя може это действительно просто безграмотная подача материала
И шо такое 15К сегодня када у нормальных банков лимит 25К/оп и 15 оп/дн, причем на том же УПЦ.
Вот мне приспичит шубу жене купить на выходных, а я дурак весь капитал загнал на Адкин Сбер, аж под 10%.. и шо я не смогу теперь быро перегнать гроши на Моню, де есть КБ на шмотки.
Вывод: раз есть поражение в правах на вывод моего капитала, то здесь свой капитал харанить не нуна. Ну оставлю 15К на Сбере для аварийного погашения кредитки. Вот и вся надёжность харанения грошей у Адки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:39
Re: Альфа-Банк
Могли бы просто включить тот 3дсекьюр что у Аллы есть.
Свинорыл 80lvl
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:44
А он какой-то недоделаный. Сайты которые поддерживают 3Д-сек. платежи с Адки пропускают, сам пароль не запрашивают и потом ЦВВ не понимают
Многие наоборот, после получения пароля 3Д-сек тот ЦВВ уже игнорят -- мона любой вводить
... делайте хоть что-нибудь!
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