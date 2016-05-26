RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5865586658675868

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 906
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
176
Всього голосів : 906
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:34

clientage
А если по "Максимке" РД 15 число, то 15+25-31(дней а июле) = 9 августа крайняя дата внесения(по номеру счета с Ультры) или можно и 10 августа до обеда? :roll:
vcy
 
Повідомлень: 18
З нами з: 07.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:58

  vcy написав:clientage
А если по "Максимке" РД 15 число, то 15+25-31(дней а июле) = 9 августа крайняя дата внесения(по номеру счета с Ультры) или можно и 10 августа до обеда? :roll:

Не только 9 крайний срок. 10го поздно.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 648
З нами з: 20.03.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:47

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  2XL написав:Давно новые правила гасить кредитку ДО РД? Всегда в РД по красным цифрам проводил погашение по счету, ничего не платил. А вчера заметил в выписке списание за РКО. Около 5 грн, но принципиально. Теперь получается, что сумма задолженности в МАБе видна тогда, когда гасить её уже поздно?!

Просто докиньте 1грн к тому, шо платили и будет вам счастье :)
Я 3 накинул, не помогло (
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2774
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:00

  2XL написав:
clientage написав:Просто докиньте 1грн к тому, шо платили и будет вам счастье :)
Я 3 накинул, не помогло (

Аллочка наращивает темп пощипывания свиноты :) Нововведения по большей части не затрагивают спонсоров-ОМПшников

Минное поле :)

Кстати непонятно откуда взялись те 5 грн. Это ж не 60 грн, а значит 3.5%
А если подумать про 3.5% - то получается у вас ~143 грн процентов за корыстування начислили.

Нал снимали что-ли с одной из кредиток-наличек?
curiousobro
 
Повідомлень: 1184
З нами з: 21.07.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:11

Лимиты p2p

Пораскинув мыслёй по древу на вопросом "а зачем банку вводить неподымаемый лимит по картам ?" пришел к нескольким выводам:
1) проблемы с ликвидностью.
Вроде не наш случай.

2) скорый ввод комисии за СЭП.
Хочешь больших переводов - плати денежку

3) требования фин-мона
Пошли какие-то странные схемы с p2p и банку проще ввести лимит, который не даст им крутится дальше.

Других идей нету.
curiousobro
 
Повідомлень: 1184
З нами з: 21.07.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:14

Re: Альфа-Банк

Всё намного проще. Ни того ни другого не будет. Так что с ликвидностью норма можно заносить. Но 0.01% по вкладу в евро это жесть.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2499
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:23

curiousobro

проблема низкоквалифицированных кадров и принцип - "в ДТП погибает много людей - завайте запретим автотранспорт" или введем лимит 1 машина на 100 000 населения.
Когда работают малограмотные люди - они умеют тока что-то запрещать, выпиливать, урезать. Думать головой они не умеют. Альфа как раз наглядно демонстрирует это.

Так же и тут - пока будут на планете пластиковые карты по ним будет мошеничество - его нельзя искоренить - тока повышением уровня образованности клиентов. Пока будут карты - всегда будут тупые олени у которых в силу их малограмотности будут воровать с карт. Введите экзамен на пользолвание картой - как пава на вождение машины и выдавайте их тока тем, кто его сдаст. А не про принципу когда из-за трех оленей должны страдать теперь все.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34697
З нами з: 06.08.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 5500 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:34

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:пока будут на планете пластиковые карты по ним будет мошеничество

да мошейничество здесь не при чем, это просто прикрытие
ну какое может быть мошейничество при переводе со своей на свою внутри МАБа? А эта категория тоже попала под ограничение, судя по талбичке от ОфПреда. Хотя може это действительно просто безграмотная подача материала :(
И шо такое 15К сегодня када у нормальных банков лимит 25К/оп и 15 оп/дн, причем на том же УПЦ.
Вот мне приспичит шубу жене купить на выходных, а я дурак весь капитал загнал на Адкин Сбер, аж под 10%.. и шо я не смогу теперь быро перегнать гроши на Моню, де есть КБ на шмотки.
Вывод: раз есть поражение в правах на вывод моего капитала, то здесь свой капитал харанить не нуна. Ну оставлю 15К на Сбере для аварийного погашения кредитки. Вот и вся надёжность харанения грошей у Адки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25135
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2010 раз.
Подякували: 2830 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:39

Re: Альфа-Банк

Могли бы просто включить тот 3дсекьюр что у Аллы есть.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2499
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:44

  cdj2 написав:Могли бы просто включить тот 3дсекьюр что у Аллы есть.

А он какой-то недоделаный. Сайты которые поддерживают 3Д-сек. платежи с Адки пропускают, сам пароль не запрашивают и потом ЦВВ не понимают :(
Многие наоборот, после получения пароля 3Д-сек тот ЦВВ уже игнорят -- мона любой вводить :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25135
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2010 раз.
Подякували: 2830 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5865586658675868
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon, isen, Mutabor, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1310, 1311, 1312
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13111 2537717
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 11:37
cdj2
РВС Банк 1 ... 8, 9, 10
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
97 9571
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 10:45
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1035, 1036, 1037
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10362 1500171
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 10:04
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58680)
02.08.2018 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.