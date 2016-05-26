clientage написав:Просто докиньте 1грн к тому, шо платили и будет вам счастье
Я 3 накинул, не помогло (
Аллочка наращивает темп пощипывания свиноты Нововведения по большей части не затрагивают спонсоров-ОМПшников
Минное поле
Кстати непонятно откуда взялись те 5 грн. Это ж не 60 грн, а значит 3.5% А если подумать про 3.5% - то получается у вас ~143 грн процентов за корыстування начислили.
Нал снимали что-ли с одной из кредиток-наличек?
Это Эко, там нет 60 грн. Задолженность без рассрочек была около 3 тысяч, пополнение проведено по счету в РД до 11 утра с запасом около 3 грн. и все равно списано РКО.
Позиция офпреда: все правильно, я предупреждала.
Таким образом РД согласно договора уже не для клиента. Это реальный дурдом! Расчетная дата, о которой так долго говорили большевики, больше не РД. Новая формула "РД-1"+"Х000+0.01*Х". На погашение рассрочки теперь как правильно писать: РД+25-1 или РД+24 ?
2XL написав:Это Эко, там нет 60 грн. Задолженность без рассрочек была около 3 тысяч, пополнение проведено по счету в РД до 11 утра с запасом около 3 грн. и все равно списано РКО.
Позиция офпреда: все правильно, я предупреждала.
Таким образом РД согласно договора уже не для клиента. Это реальный дурдом! Расчетная дата, о которой так долго говорили большевики, больше не РД. Новая формула "РД-1"+"Х000+0.01*Х". На погашение рассрочки теперь как правильно писать: РД+25-1 или РД+24 ?
5 грн это не РКО. на 3К долга РКО будет 105 грн. у меня только одно предположение - снимали нал.
2XL написав:Это Эко, там нет 60 грн. Задолженность без рассрочек была около 3 тысяч, пополнение проведено по счету в РД до 11 утра с запасом около 3 грн. и все равно списано РКО.
Позиция офпреда: все правильно, я предупреждала.
Таким образом РД согласно договора уже не для клиента. Это реальный дурдом! Расчетная дата, о которой так долго говорили большевики, больше не РД. Новая формула "РД-1"+"Х000+0.01*Х". На погашение рассрочки теперь как правильно писать: РД+25-1 или РД+24 ?
5 грн это не РКО. на 3К долга РКО будет 105 грн. у меня только одно предположение - снимали нал.
Но если эти 3К загасили ДО РД, то о каких 105грн идет речь?
dilet написав:Ребята подскажите ещё по карте максимум, если у меня договор с аллой оформлен 11 числа, активировал я карту 17 числа и эта дата у меня указана в иб. И 17 числа списываются 60грн за обслуживание. Но я хочу понять расчетный день у меня это 11 или 17 число, потому как у меня в иб требует оплатить мин платеж в августе до 9 числа (это четверг а 11 это суббота). Короче я не понимаю разницы между этими датами, и что если бы я активировал карту и подписал договор день в день. То была бы одна дата у меня и всё. Спасибо.
Добрый день. РКО списывается в дату биллинга. Дата биллинга – это дата подписания договора. Чтобы рассмотреть вашу ситуацию укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН и последние четыре цифры карты.
2XL написав:Это Эко, там нет 60 грн. Задолженность без рассрочек была около 3 тысяч, пополнение проведено по счету в РД до 11 утра с запасом около 3 грн. и все равно списано РКО.
Позиция офпреда: все правильно, я предупреждала.
Таким образом РД согласно договора уже не для клиента. Это реальный дурдом! Расчетная дата, о которой так долго говорили большевики, больше не РД. Новая формула "РД-1"+"Х000+0.01*Х". На погашение рассрочки теперь как правильно писать: РД+25-1 или РД+24 ?
5 грн это не РКО. на 3К долга РКО будет 105 грн. у меня только одно предположение - снимали нал.
Но если эти 3К загасили ДО РД, то о каких 105грн идет речь?
так я о том и говорю - что насчитанные 5 грн не могут быть РКО. И если уж точно задолженность погашена не до РД а в РД )