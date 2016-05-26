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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5866586758685869

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 906
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
176
Всього голосів : 906
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:07

Re: Альфа-Банк

curiousobro написав:
  2XL написав:
clientage написав:Просто докиньте 1грн к тому, шо платили и будет вам счастье :)
Я 3 накинул, не помогло (

Аллочка наращивает темп пощипывания свиноты :) Нововведения по большей части не затрагивают спонсоров-ОМПшников

Минное поле :)

Кстати непонятно откуда взялись те 5 грн. Это ж не 60 грн, а значит 3.5%
А если подумать про 3.5% - то получается у вас ~143 грн процентов за корыстування начислили.

Нал снимали что-ли с одной из кредиток-наличек?


Это Эко, там нет 60 грн.
Задолженность без рассрочек была около 3 тысяч, пополнение проведено по счету в РД до 11 утра с запасом около 3 грн. и все равно списано РКО.

Позиция офпреда: все правильно, я предупреждала.

Таким образом РД согласно договора уже не для клиента. Это реальный дурдом! Расчетная дата, о которой так долго говорили большевики, больше не РД. Новая формула "РД-1"+"Х000+0.01*Х".
На погашение рассрочки теперь как правильно писать: РД+25-1 или РД+24 ?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:14

Re: Альфа-Банк

  2XL написав:Задолженность без рассрочек была около 3 тысяч, пополнение проведено по счету в РД до 11 утра с запасом около 3 грн. и все равно списано РКО

так а шо реально вам Адка насчитала? Скока за РКО, шо по 3.5% получилось?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:25

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

в вашей указаны лимиты для переводов через сервисы Альфы или кто дает переводы на аутсорсинге у альфы ...

вопрос относительно перевода по п2п на сторонних ресурсах остался открытый.

Так же остался открытый вопрос по переводам п2п НЕ в интернете (использованием живого пластика и вводя ПИН).

IMPRINTER, добрый день. Лимиты для операций p2p через сайт банка суммируются на всех площадках, то есть касаются и всех сторонних ресурсов.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:34

  2XL написав:Это Эко, там нет 60 грн.
Задолженность без рассрочек была около 3 тысяч, пополнение проведено по счету в РД до 11 утра с запасом около 3 грн. и все равно списано РКО.

Позиция офпреда: все правильно, я предупреждала.

Таким образом РД согласно договора уже не для клиента. Это реальный дурдом! Расчетная дата, о которой так долго говорили большевики, больше не РД. Новая формула "РД-1"+"Х000+0.01*Х".
На погашение рассрочки теперь как правильно писать: РД+25-1 или РД+24 ?

5 грн это не РКО. на 3К долга РКО будет 105 грн.
у меня только одно предположение - снимали нал.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:40

  mephala написав:
  2XL написав:Это Эко, там нет 60 грн.
Задолженность без рассрочек была около 3 тысяч, пополнение проведено по счету в РД до 11 утра с запасом около 3 грн. и все равно списано РКО.

Позиция офпреда: все правильно, я предупреждала.

Таким образом РД согласно договора уже не для клиента. Это реальный дурдом! Расчетная дата, о которой так долго говорили большевики, больше не РД. Новая формула "РД-1"+"Х000+0.01*Х".
На погашение рассрочки теперь как правильно писать: РД+25-1 или РД+24 ?

5 грн это не РКО. на 3К долга РКО будет 105 грн.
у меня только одно предположение - снимали нал.

Но если эти 3К загасили ДО РД, то о каких 105грн идет речь?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:44

  clientage написав:Но если эти 3К загасили ДО РД, то о каких 105грн идет речь?

Если снимали нал, то запросто.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:51

  dilet написав:Ребята подскажите ещё по карте максимум, если у меня договор с аллой оформлен 11 числа, активировал я карту 17 числа и эта дата у меня указана в иб. И 17 числа списываются 60грн за обслуживание. Но я хочу понять расчетный день у меня это 11 или 17 число, потому как у меня в иб требует оплатить мин платеж в августе до 9 числа (это четверг а 11 это суббота). Короче я не понимаю разницы между этими датами, и что если бы я активировал карту и подписал договор день в день. То была бы одна дата у меня и всё. Спасибо.

Добрый день. РКО списывается в дату биллинга. Дата биллинга – это дата подписания договора. Чтобы рассмотреть вашу ситуацию укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН и последние четыре цифры карты.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:52

  clientage написав:
  mephala написав:
  2XL написав:Это Эко, там нет 60 грн.
Задолженность без рассрочек была около 3 тысяч, пополнение проведено по счету в РД до 11 утра с запасом около 3 грн. и все равно списано РКО.

Позиция офпреда: все правильно, я предупреждала.

Таким образом РД согласно договора уже не для клиента. Это реальный дурдом! Расчетная дата, о которой так долго говорили большевики, больше не РД. Новая формула "РД-1"+"Х000+0.01*Х".
На погашение рассрочки теперь как правильно писать: РД+25-1 или РД+24 ?

5 грн это не РКО. на 3К долга РКО будет 105 грн.
у меня только одно предположение - снимали нал.

Но если эти 3К загасили ДО РД, то о каких 105грн идет речь?

так я о том и говорю - что насчитанные 5 грн не могут быть РКО. И если уж точно задолженность погашена не до РД а в РД )
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:01

  wig написав:
  clientage написав:Но если эти 3К загасили ДО РД, то о каких 105грн идет речь?

Если снимали нал, то запросто.


и не только нал.,
наложку оплатил на новой почте или на ОЛX делал покупки через
"купить с доставкой" ?
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
проффесор
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