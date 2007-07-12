Додано: Чет 02 сер, 2018 13:51

amc2000 написав: Не ожидал, но эта акция от Альфа-Банка оказалась в некотором роде разводом. В условиях четко сказано " максимальная сумма кешбэка увеличивается в 2 раза - до 1000 грн ." Вчера получил кешбэка за июль, поверив недостоверной рекламе оплачивал билеты, гостиницы, аренду машины. В результате получил менее половины положенного по условиям акции кешбэка - всего 400 грн. Девушка в колл-центре на мои 3 напоминания об увеличенной до 1000 грн максимальной сумме с упорством, достойным лучшего применения, доказывала , что 500. Акция оказалась разводом. Не ожидал, но эта акция от Альфа-Банка оказалась в некотором роде разводом. В условиях четко сказано " максимальная сумма кешбэка увеличивается в 2 раза - до 1000 грн ." Вчера получил кешбэка за июль, поверив недостоверной рекламе оплачивал билеты, гостиницы, аренду машины. В результате получил менее половины положенного по условиям акции кешбэка - всего 400 грн. Девушка в колл-центре на мои 3 напоминания об увеличенной до 1000 грн максимальной сумме с упорством, достойным лучшего применения, доказывала , что 500. Акция оказалась разводом.

Думаю Вы не правильно поняли слоган: "максимальная сумма кешбэка увеличивается в 2 раза - до 1000 грн ." Дело в том что стандартная сумма лимита (500 грн. в месяц) касается продуктов, азс и кафе-ресторанов. Под акцию "большие кэшбеки", чтобы не "пострадал" тот первый лимит - создали еще один - тоже 500. Но чисто уже под билеты на поезда-автобусы-самолеты, отели и дьютики. Но две эти пятисотки не суммируются. Именно потому кэшбек выплачивался вчера двумя суммами - одна по обычному кэшбеку, вторая - по акционному. Я вчера все перепроверил - у меня все сошлось копейка в копейку - по обеим кэшбекам. Можно спорить что формулировка "максимальная сумма кешбэка увеличивается в 2 раза - до 1000 грн." немного не корректна, и может ввести в заблуждение (что произошло в итоге с вами) но это вопрос к продуХтологам. Сама акция в принципе соблюдается.