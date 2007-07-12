|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:40
Не ожидал, но эта акция от Альфа-Банка оказалась в некотором роде разводом. В условиях четко сказано " максимальная сумма кешбэка увеличивается в 2 раза - до 1000 грн ." Вчера получил кешбэка за июль, поверив недостоверной рекламе оплачивал билеты, гостиницы, аренду машины. В результате получил менее половины положенного по условиям акции кешбэка - всего 400 грн. Девушка в колл-центре на мои 3 напоминания об увеличенной до 1000 грн максимальной сумме с упорством, достойным лучшего применения, доказывала , что 500. Акция оказалась разводом.
-
amc2000
-
-
- Повідомлень: 609
- З нами з: 09.12.08
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:41
Не ожидал, но эта акция от Альфа-Банка оказалась в некотором роде разводом. В условиях четко сказано " максимальная сумма кешбэка увеличивается в 2 раза - до 1000 грн ." Вчера получил кешбэка за июль, поверив недостоверной рекламе оплачивал билеты, гостиницы, аренду машины. В результате получил менее половины положенного по условиям акции кешбэка - всего 400 грн. Девушка в колл-центре на мои 3 напоминания об увеличенной до 1000 грн максимальной сумме с упорством, достойным лучшего применения, доказывала , что 500. Акция оказалась разводом.
-
amc2000
-
-
- Повідомлень: 609
- З нами з: 09.12.08
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:42
2XL написав:
4.78 РКО
ну если есть РКО 4.78грн, то значит видна и задолженность 136,57грн
Или как?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 25139
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2010 раз.
- Подякували: 2830 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:43
amc2000 написав:Не ожидал, но эта акция от Альфа-Банка оказалась в некотором роде разводом. В условиях четко сказано " максимальная сумма кешбэка увеличивается в 2 раза - до 1000 грн ." Вчера получил кешбэка за июль, поверив недостоверной рекламе оплачивал билеты, гостиницы, аренду машины. В результате получил менее половины положенного по условиям акции кешбэка - всего 400 грн. Девушка в колл-центре на мои 3 напоминания об увеличенной до 1000 грн максимальной сумме с упорством, достойным лучшего применения, доказывала , что 500. Акция оказалась разводом.
500 по летней и 500 по базовой. Итого 1000, но по билетам, гостиницам
только 500.
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2501
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:44
2XL написав: проффесор написав: wig написав:
[quote="4420979:clientage"]Но если эти 3К загасили ДО РД, то о каких 105грн идет речь?
Если снимали нал, то запросто.
и не только нал.,
наложку оплатил на новой почте или на ОЛX делал покупки через
"купить с доставкой" ?
Такие операции идут как перевод, нал тоже не снимал. Все операции в льготном периоде.
Ещё раз: погашение было в РД, 4.78 РКО.[/quote]Погашение какой кнопкой выполнялось?
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2501
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:46
2XL написав:
Ещё раз: погашение было в РД, 4.78 РКО.
можно скопипастить сюда строку из выписки где эти 4,78 ?
МСС по операциям проверяли? в эксельке это не сложно сделать.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3366
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 500 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:50
cdj2 написав: 2XL написав:
проффесор написав:[quote="4420987:wig"][quote="4420979:clientage"]Но если эти 3К загасили ДО РД, то о каких 105грн идет речь?
Если снимали нал, то запросто.
и не только нал.,
наложку оплатил на новой почте или на ОЛX делал покупки через
"купить с доставкой" ?
Такие операции идут как перевод, нал тоже не снимал. Все операции в льготном периоде.
Ещё раз: погашение было в РД, 4.78 РКО.[/quote]Погашение какой кнопкой выполнялось?[/quote]Как и 3 года до этого: Шаблон Пополнение по номеру счета.
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 2778
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:51
amc2000 написав:
Не ожидал, но эта акция от Альфа-Банка оказалась в некотором роде разводом. В условиях четко сказано " максимальная сумма кешбэка увеличивается в 2 раза - до 1000 грн ." Вчера получил кешбэка за июль, поверив недостоверной рекламе оплачивал билеты, гостиницы, аренду машины. В результате получил менее половины положенного по условиям акции кешбэка - всего 400 грн. Девушка в колл-центре на мои 3 напоминания об увеличенной до 1000 грн максимальной сумме с упорством, достойным лучшего применения, доказывала , что 500. Акция оказалась разводом.
Думаю Вы не правильно поняли слоган: "максимальная сумма кешбэка увеличивается в 2 раза - до 1000 грн ." Дело в том что стандартная сумма лимита (500 грн. в месяц) касается продуктов, азс и кафе-ресторанов. Под акцию "большие кэшбеки", чтобы не "пострадал" тот первый лимит - создали еще один - тоже 500. Но чисто уже под билеты на поезда-автобусы-самолеты, отели и дьютики. Но две эти пятисотки не суммируются. Именно потому кэшбек выплачивался вчера двумя суммами - одна по обычному кэшбеку, вторая - по акционному. Я вчера все перепроверил - у меня все сошлось копейка в копейку - по обеим кэшбекам. Можно спорить что формулировка "максимальная сумма кешбэка увеличивается в 2 раза - до 1000 грн." немного не корректна, и может ввести в заблуждение (что произошло в итоге с вами) но это вопрос к продуХтологам. Сама акция в принципе соблюдается.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 649
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:52
mephala написав: 2XL написав:
Ещё раз: погашение было в РД, 4.78 РКО.
можно скопипастить сюда строку из выписки где эти 4,78 ?
МСС по операциям проверяли? в эксельке это не сложно сделать.
Вот
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 2778
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:11
Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
в вашей указаны лимиты для переводов через сервисы Альфы или кто дает переводы на аутсорсинге у альфы ...
вопрос относительно перевода по п2п на сторонних ресурсах остался открытый.
Так же остался открытый вопрос по переводам п2п НЕ в интернете (использованием живого пластика и вводя ПИН).
IMPRINTER, добрый день. Лимиты для операций p2p через сайт банка суммируются на всех площадках, то есть касаются и всех сторонних ресурсов.
Так скільки з карти Комфорт ФГВФО через сендмані Привата на карту Універсальну Привата Альфа випустить в день? І як цей день рахується, 0-24? Чи від часу операції?
Доброго дня. 15 000 грн. за добу (0-24).
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 4682
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 335 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|102
|9794
|
|
|313
|105591
|
Чет 02 сер, 2018 14:34
Aps
|
|31352
|3896807
|
|