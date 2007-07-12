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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5868586958705871>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 906
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
176
Всього голосів : 906
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:40

Кашбэк до 25% - развод

Не ожидал, но эта акция от Альфа-Банка оказалась в некотором роде разводом. В условиях четко сказано " максимальная сумма кешбэка увеличивается в 2 раза - до 1000 грн ." Вчера получил кешбэка за июль, поверив недостоверной рекламе оплачивал билеты, гостиницы, аренду машины. В результате получил менее половины положенного по условиям акции кешбэка - всего 400 грн. Девушка в колл-центре на мои 3 напоминания об увеличенной до 1000 грн максимальной сумме с упорством, достойным лучшего применения, доказывала , что 500. Акция оказалась разводом.
amc2000
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:41

Кашбэк до 25% - развод

Не ожидал, но эта акция от Альфа-Банка оказалась в некотором роде разводом. В условиях четко сказано " максимальная сумма кешбэка увеличивается в 2 раза - до 1000 грн ." Вчера получил кешбэка за июль, поверив недостоверной рекламе оплачивал билеты, гостиницы, аренду машины. В результате получил менее половины положенного по условиям акции кешбэка - всего 400 грн. Девушка в колл-центре на мои 3 напоминания об увеличенной до 1000 грн максимальной сумме с упорством, достойным лучшего применения, доказывала , что 500. Акция оказалась разводом.
amc2000
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:42

Re: Альфа-Банк

  2XL написав:4.78 РКО

ну если есть РКО 4.78грн, то значит видна и задолженность 136,57грн
Или как?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:43

Re: Альфа-Банк

amc2000 написав:Не ожидал, но эта акция от Альфа-Банка оказалась в некотором роде разводом. В условиях четко сказано " максимальная сумма кешбэка увеличивается в 2 раза - до 1000 грн ." Вчера получил кешбэка за июль, поверив недостоверной рекламе оплачивал билеты, гостиницы, аренду машины. В результате получил менее половины положенного по условиям акции кешбэка - всего 400 грн. Девушка в колл-центре на мои 3 напоминания об увеличенной до 1000 грн максимальной сумме с упорством, достойным лучшего применения, доказывала , что 500. Акция оказалась разводом.
500 по летней и 500 по базовой. Итого 1000, но по билетам, гостиницам только 500.
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cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:44

Re: Альфа-Банк

2XL написав:
проффесор написав:
  wig написав:[quote="4420979:clientage"]Но если эти 3К загасили ДО РД, то о каких 105грн идет речь?

Если снимали нал, то запросто.


и не только нал.,
наложку оплатил на новой почте или на ОЛX делал покупки через
"купить с доставкой" ?
Такие операции идут как перевод, нал тоже не снимал. Все операции в льготном периоде.
Ещё раз: погашение было в РД, 4.78 РКО.[/quote]Погашение какой кнопкой выполнялось?
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:46

  2XL написав:Ещё раз: погашение было в РД, 4.78 РКО.

можно скопипастить сюда строку из выписки где эти 4,78 ?
МСС по операциям проверяли? в эксельке это не сложно сделать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:50

Re: Альфа-Банк

cdj2 написав:
2XL написав:
проффесор написав:[quote="4420987:wig"][quote="4420979:clientage"]Но если эти 3К загасили ДО РД, то о каких 105грн идет речь?

Если снимали нал, то запросто.


и не только нал.,
наложку оплатил на новой почте или на ОЛX делал покупки через
"купить с доставкой" ?
Такие операции идут как перевод, нал тоже не снимал. Все операции в льготном периоде.
Ещё раз: погашение было в РД, 4.78 РКО.[/quote]Погашение какой кнопкой выполнялось?[/quote]Как и 3 года до этого: Шаблон Пополнение по номеру счета.
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2XL
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:51

  amc2000 написав:Не ожидал, но эта акция от Альфа-Банка оказалась в некотором роде разводом. В условиях четко сказано " максимальная сумма кешбэка увеличивается в 2 раза - до 1000 грн ." Вчера получил кешбэка за июль, поверив недостоверной рекламе оплачивал билеты, гостиницы, аренду машины. В результате получил менее половины положенного по условиям акции кешбэка - всего 400 грн. Девушка в колл-центре на мои 3 напоминания об увеличенной до 1000 грн максимальной сумме с упорством, достойным лучшего применения, доказывала , что 500. Акция оказалась разводом.

Думаю Вы не правильно поняли слоган: "максимальная сумма кешбэка увеличивается в 2 раза - до 1000 грн ." Дело в том что стандартная сумма лимита (500 грн. в месяц) касается продуктов, азс и кафе-ресторанов. Под акцию "большие кэшбеки", чтобы не "пострадал" тот первый лимит - создали еще один - тоже 500. Но чисто уже под билеты на поезда-автобусы-самолеты, отели и дьютики. Но две эти пятисотки не суммируются. Именно потому кэшбек выплачивался вчера двумя суммами - одна по обычному кэшбеку, вторая - по акционному. Я вчера все перепроверил - у меня все сошлось копейка в копейку - по обеим кэшбекам. Можно спорить что формулировка "максимальная сумма кешбэка увеличивается в 2 раза - до 1000 грн." немного не корректна, и может ввести в заблуждение (что произошло в итоге с вами) но это вопрос к продуХтологам. Сама акция в принципе соблюдается.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:52

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  2XL написав:Ещё раз: погашение было в РД, 4.78 РКО.

можно скопипастить сюда строку из выписки где эти 4,78 ?
МСС по операциям проверяли? в эксельке это не сложно сделать.
ВотЗображення
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2XL
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:11

  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

в вашей указаны лимиты для переводов через сервисы Альфы или кто дает переводы на аутсорсинге у альфы ...

вопрос относительно перевода по п2п на сторонних ресурсах остался открытый.

Так же остался открытый вопрос по переводам п2п НЕ в интернете (использованием живого пластика и вводя ПИН).

IMPRINTER, добрый день. Лимиты для операций p2p через сайт банка суммируются на всех площадках, то есть касаются и всех сторонних ресурсов.

Так скільки з карти Комфорт ФГВФО через сендмані Привата на карту Універсальну Привата Альфа випустить в день? І як цей день рахується, 0-24? Чи від часу операції?

Доброго дня. 15 000 грн. за добу (0-24).
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