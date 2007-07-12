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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5868586958705871

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 906
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
176
Всього голосів : 906
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:14

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

в вашей указаны лимиты для переводов через сервисы Альфы или кто дает переводы на аутсорсинге у альфы ...

вопрос относительно перевода по п2п на сторонних ресурсах остался открытый.

Так же остался открытый вопрос по переводам п2п НЕ в интернете (использованием живого пластика и вводя ПИН).

IMPRINTER, добрый день. Лимиты для операций p2p через сайт банка суммируются на всех площадках, то есть касаются и всех сторонних ресурсов.

..тоесть...если перевести на понятный язык - с карты банка (каждой карты ) можно в день перевести технологией р2р - не более 15т. грн на сторонних сервисах при условии что с этой карты по такой технологии не проводились переводы в МАБе или на сайте Альфа Банка :?
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:16

  2XL написав:Такие операции идут как перевод, нал тоже не снимал. Все операции в льготном периоде.
Ещё раз: погашение было в РД, 4.78 РКО.


Если б пополнение не прошло то было бы намного больше чем 4.78.
Тут либо с суммой погашения промахнулись либо глюк какой у банка.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:21

  cds77 написав:
  cdj2 написав:
clientage написав:Alfa_Bank, а кто такой этот "ИО клиента" в сноске под ** ?
Ну забыли лишнее замазать)

Это как у мобильных операторов при повышении тарифов манагерам выдают подсказки как врать клиентам.
Так и здесь за последний год - "повышение безопасности" ...

Добрый день. Таблицу удалила. Извините, не проверила, спешила предоставить ответы на ваши вопросы.
Лимит уменьшен только в связи с случаями мошенничества. Мера, надеюсь, что временная.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:31

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Доброго дня. 15 000 грн. за добу (0-24)

Дякую за інфо.
Малувато. Не на правильну дорогу Ви повернули.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:33

  Alfa_Bank написав:Лимит уменьшен только в связи с случаями мошенничества. Мера, надеюсь, что временная.


Можно ли надеятся на возможность увеличения лимитов по требованию после прикручивания нормального 3ds в новом процессинге (который вы обещаете к концу года)?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:42

  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. 15 000 грн. за добу (0-24)

Дякую за інфо.
Малувато. Не на правильну дорогу Ви повернули.

Я вас розумію. Сподіваюсь, що ближчим часом ми знайдемо вихід, який буде вас більш влаштовувати.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:43

  curiousobro написав:
  Alfa_Bank написав:Лимит уменьшен только в связи с случаями мошенничества. Мера, надеюсь, что временная.


Можно ли надеятся на возможность увеличения лимитов по требованию после прикручивания нормального 3ds в новом процессинге (который вы обещаете к концу года)?

Пока ничего не могу сказать.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:57

Alfa_Bank
Ранее вы по-моему говорили, что при наличии только рассрочек не должно быть платы за РКО по кредитке "Максимум"? А она появилась. Значит ли, что я недопонял ваши слова? И плата за РКО теперь есть всегда при оплате по красным цифрам задолженности льготного периода?
Vorlon
 
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