Альфа-Банк
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Додано: Чет 02 сер, 2018 14:14
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав: Alfa_Bank
в вашей указаны лимиты для переводов через сервисы Альфы или кто дает переводы на аутсорсинге у альфы ...
вопрос относительно перевода по п2п
на сторонних ресурсах остался открытый.
Так же остался открытый вопрос по переводам п2п НЕ в интернете (использованием живого пластика и вводя ПИН).
IMPRINTER, добрый день. Лимиты для операций p2p через сайт банка суммируются на всех площадках, то есть касаются и всех сторонних ресурсов.
..тоесть...если перевести на понятный язык - с карты банка (каждой карты ) можно в день перевести технологией р2р - не более 15т. грн на сторонних сервисах при условии что с этой карты по такой технологии не проводились переводы в МАБе или на сайте Альфа Банка
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Додано: Чет 02 сер, 2018 14:16
2XL написав:
Такие операции идут как перевод, нал тоже не снимал. Все операции в льготном периоде.
Ещё раз: погашение было в РД, 4.78 РКО.
Если б пополнение не прошло то было бы намного больше чем 4.78.
Тут либо с суммой погашения промахнулись либо глюк какой у банка.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 14:21
cds77 написав: cdj2 написав: clientage написав: Alfa_Bank, а кто такой этот "ИО клиента" в сноске под ** ?
Ну забыли лишнее замазать)
Это как у мобильных операторов при повышении тарифов манагерам выдают подсказки как врать клиентам.
Так и здесь за последний год - "повышение безопасности" ...
Добрый день. Таблицу удалила. Извините, не проверила, спешила предоставить ответы на ваши вопросы.
Лимит уменьшен только в связи с случаями мошенничества. Мера, надеюсь, что временная.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 02 сер, 2018 14:31
Alfa_Bank написав:
Доброго дня. 15 000 грн. за добу (0-24)
Дякую за інфо.
Малувато. Не на правильну дорогу Ви повернули.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 02 сер, 2018 14:33
Alfa_Bank написав:
Лимит уменьшен только в связи с случаями мошенничества. Мера, надеюсь, что временная.
Можно ли надеятся на возможность увеличения лимитов по требованию после прикручивания нормального 3ds в новом процессинге (который вы обещаете к концу года)?
curiousobro
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Додано: Чет 02 сер, 2018 14:42
Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав:
Доброго дня. 15 000 грн. за добу (0-24)
Дякую за інфо.
Малувато. Не на правильну дорогу Ви повернули.
Я вас розумію. Сподіваюсь, що ближчим часом ми знайдемо вихід, який буде вас більш влаштовувати.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 02 сер, 2018 14:43
curiousobro написав: Alfa_Bank написав:
Лимит уменьшен только в связи с случаями мошенничества. Мера, надеюсь, что временная.
Можно ли надеятся на возможность увеличения лимитов по требованию после прикручивания нормального 3ds в новом процессинге (который вы обещаете к концу года)?
Пока ничего не могу сказать.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 02 сер, 2018 14:57
Alfa_Bank Ранее вы по-моему говорили, что при наличии только рассрочек не должно быть платы за РКО по кредитке "Максимум"? А она появилась. Значит ли, что я недопонял ваши слова? И плата за РКО теперь есть всегда при оплате по красным цифрам задолженности льготного периода?
Vorlon
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