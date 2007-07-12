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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5869587058715872

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 906
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
176
Всього голосів : 906
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:31

  Alfa_Bank написав:
  curiousobro написав:
  Alfa_Bank написав:Лимит уменьшен только в связи с случаями мошенничества. Мера, надеюсь, что временная.


Можно ли надеятся на возможность увеличения лимитов по требованию после прикручивания нормального 3ds в новом процессинге (который вы обещаете к концу года)?

Пока ничего не могу сказать.


ну вы же передаете руководству наши крайние возмущения этими действиями банка?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:10

  IMPRINTER написав:ну вы же передаете руководству наши крайние возмущения этими действиями банка?

Кто б возмущался, у вас же по 10 допок к каждому счету заготовлено.
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wig
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