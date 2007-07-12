Alfa_Bank написав:
Пока ничего не могу сказать.
ну вы же передаете руководству наши крайние возмущения этими действиями банка?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 сер, 2018 15:31
ну вы же передаете руководству наши крайние возмущения этими действиями банка?
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:10
Кто б возмущался, у вас же по 10 допок к каждому счету заготовлено.
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