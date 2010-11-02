Alfa_Bank написав:
Пока ничего не могу сказать.
ну вы же передаете руководству наши крайние возмущения этими действиями банка?
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:31
ну вы же передаете руководству наши крайние возмущения этими действиями банка?
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:10
Кто б возмущался, у вас же по 10 допок к каждому счету заготовлено.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:58
Додано: Чет 02 сер, 2018 16:59
Re: Альфа-Банк
Дорогая представитель банка, обновите тогда pdf-файл по лимитам
Додано: Чет 02 сер, 2018 17:10
Re: Альфа-Банк
Представитель банка в личке дала ответ, что это именно из-за позднего пополнения. Меня такой ответ тоже не устроил.
Размер имеет значение.
Додано: Чет 02 сер, 2018 17:30
Re: Альфа-Банк
Даты проводок совпадают с РД?
Свинорыл 80lvl
Додано: Чет 02 сер, 2018 17:31
Re: Альфа-Банк
Кешбек упал)
Свинорыл 80lvl
Додано: Чет 02 сер, 2018 17:39
Re: Альфа-Банк
100%
Размер имеет значение.
Додано: Чет 02 сер, 2018 17:57
хм..
А можете выложить скрин со всеми операциями за 7-8 дней ДО РД включительно?
Разумеется замазюкав личную информацию.
По всем данных, что вы дали, получаются след.варианты:
1) вы не загасили вовремя рассрочки в +25 день после предыдущей РД
2) Алла начала жарить за 25 дней рассрочки как за нал
Эти проценты ~140 грн теперь невидимы в красной сумме и вы ее не догасили.
На нее вам и насчитали 3.5% абонки.
По идее после вашей выписки будет понятно какой из вариантов верный.
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