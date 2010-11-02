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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5869587058715872

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 906
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
176
Всього голосів : 906
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:31

  Alfa_Bank написав:
  curiousobro написав:
  Alfa_Bank написав:Лимит уменьшен только в связи с случаями мошенничества. Мера, надеюсь, что временная.


Можно ли надеятся на возможность увеличения лимитов по требованию после прикручивания нормального 3ds в новом процессинге (который вы обещаете к концу года)?

Пока ничего не могу сказать.


ну вы же передаете руководству наши крайние возмущения этими действиями банка?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:10

  IMPRINTER написав:ну вы же передаете руководству наши крайние возмущения этими действиями банка?

Кто б возмущался, у вас же по 10 допок к каждому счету заготовлено.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:58

  wig написав:
  IMPRINTER написав:ну вы же передаете руководству наши крайние возмущения этими действиями банка?

Кто б возмущался, у вас же по 10 допок к каждому счету заготовлено.

А разве это лимиты на карты, а не инн?
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:59

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Таблицу удалила

Дорогая представитель банка, обновите тогда pdf-файл по лимитам https://alfabank.ua/upload/Limits_A4.pdf, иначе откуда брать актуальную инфо?
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:10

Re: Альфа-Банк

Aps написав:
  2XL написав:Такие операции идут как перевод, нал тоже не снимал. Все операции в льготном периоде.
Ещё раз: погашение было в РД, 4.78 РКО.


Если б пополнение не прошло то было бы намного больше чем 4.78.
Тут либо с суммой погашения промахнулись либо глюк какой у банка.

Представитель банка в личке дала ответ, что это именно из-за позднего пополнения. Меня такой ответ тоже не устроил.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:30

Re: Альфа-Банк

Даты проводок совпадают с РД?
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:31

Re: Альфа-Банк

Кешбек упал)
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:39

Re: Альфа-Банк

cdj2 написав:Даты проводок совпадают с РД?
100%
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:57

  2XL написав:
cdj2 написав:Даты проводок совпадают с РД?
100%

хм..
А можете выложить скрин со всеми операциями за 7-8 дней ДО РД включительно?
Разумеется замазюкав личную информацию.

По всем данных, что вы дали, получаются след.варианты:
1) вы не загасили вовремя рассрочки в +25 день после предыдущей РД
2) Алла начала жарить за 25 дней рассрочки как за нал

Эти проценты ~140 грн теперь невидимы в красной сумме и вы ее не догасили.
На нее вам и насчитали 3.5% абонки.

По идее после вашей выписки будет понятно какой из вариантов верный.
curiousobro
 
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