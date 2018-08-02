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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 сер, 2018 18:38
Пропала основная масса шаблонов в маб и у меня и у жены... это нам так повезло или это проблема массовая?
Додано: Чет 02 сер, 2018 19:14
Додано: Чет 02 сер, 2018 19:30
Блочили иб. Что-то показалось, что пошло не так. Ну, это нормально
Новая процедура смены финномера.
В отделении заява и идентификация по полной. Это понятно. В течении дня звонок на старый номер, что подтверждаете. Не важно, что номер украли мошенники. Смс на новый,что не сменили, так как не дозвонились. Звонок на новый с обычного мобильного, с банка, назовите свои данные и слово пароль. Обяснения, что это нонсенс не помогают. После этого смс и на горячке подтверждают, не прошли идентификацию и номер не заменен. Занавес... Такие дела...
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