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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5870587158725873

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 906
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
176
Всього голосів : 906
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:38

Пропала основная масса шаблонов в маб и у меня и у жены... это нам так повезло или это проблема массовая?
Карамболь
 
Повідомлень: 404
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:14

  Карамболь написав:Пропала основная масса шаблонов в маб и у меня и у жены... это нам так повезло или это проблема массовая?


У меня вообще блочили. Неспокойно в датском королевстве. Что-то происходит...
Mutabor
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Повідомлень: 1559
З нами з: 07.02.14
Подякував: 86 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:17

Mutabor хорошие дела...(с) что значит блочили?
Карамболь
 
Повідомлень: 404
З нами з: 12.12.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:30

  Карамболь написав:Mutabor хорошие дела...(с) что значит блочили?


Блочили иб. Что-то показалось, что пошло не так. Ну, это нормально :)
Новая процедура смены финномера.
В отделении заява и идентификация по полной. Это понятно. В течении дня звонок на старый номер, что подтверждаете. Не важно, что номер украли мошенники. Смс на новый,что не сменили, так как не дозвонились. Звонок на новый с обычного мобильного, с банка, назовите свои данные и слово пароль. Обяснения, что это нонсенс не помогают. После этого смс и на горячке подтверждают, не прошли идентификацию и номер не заменен. Занавес... Такие дела...
Mutabor
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Повідомлень: 1559
З нами з: 07.02.14
Подякував: 86 раз.
Подякували: 251 раз.
 
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  #<1 ... 5870587158725873
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