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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5871587258735874>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 906
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
176
Всього голосів : 906
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:38

Пропала основная масса шаблонов в маб и у меня и у жены... это нам так повезло или это проблема массовая?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:14

  Карамболь написав:Пропала основная масса шаблонов в маб и у меня и у жены... это нам так повезло или это проблема массовая?


У меня вообще блочили. Неспокойно в датском королевстве. Что-то происходит...
Mutabor
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:17

Mutabor хорошие дела...(с) что значит блочили?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:30

  Карамболь написав:Mutabor хорошие дела...(с) что значит блочили?


Блочили иб. Что-то показалось, что пошло не так. Ну, это нормально :)
Новая процедура смены финномера.
В отделении заява и идентификация по полной. Это понятно. В течении дня звонок на старый номер, что подтверждаете. Не важно, что номер украли мошенники. Смс на новый,что не сменили, так как не дозвонились. Звонок на новый с обычного мобильного, с банка, назовите свои данные и слово пароль. Обяснения, что это нонсенс не помогают. После этого смс и на горячке подтверждают, не прошли идентификацию и номер не заменен. Занавес... Такие дела...
Mutabor
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:46

Re: Альфа-Банк

curiousobro написав:
  2XL написав:
cdj2 написав:Даты проводок совпадают с РД?
100%

хм..
А можете выложить скрин со всеми операциями за 7-8 дней ДО РД включительно?
Разумеется замазюкав личную информацию.

По всем данных, что вы дали, получаются след.варианты:
1) вы не загасили вовремя рассрочки в +25 день после предыдущей РД
2) Алла начала жарить за 25 дней рассрочки как за нал

Эти проценты ~140 грн теперь невидимы в красной сумме и вы ее не догасили.
На нее вам и насчитали 3.5% абонки.

По идее после вашей выписки будет понятно какой из вариантов верный.
Я сам за нахождение истины.Зображення
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2XL
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 20:13

  Карамболь написав:Пропала основная масса шаблонов в маб и у меня и у жены... это нам так повезло или это проблема массовая?

Да
У меня тоже пропала куча шаблонов, типа из 30..40 осталось 17шт
Причем остались как очень старые так и недавно юзаные
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 21:13

  2XL написав:Я сам за нахождение истины.

31.07 допровелись 2 покупки 62,37+76,95=139,32
РД до 11 утра с запасом около 3 грн. и все равно списано РКО.
(139,32-3)*0,035=4,77 вуаля
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 21:15

Re: Альфа-Банк

Коллеги, а в Иб функция подтверждения смс или с мыла кодом при входе работает или это будущее?
Mutabor
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 21:20

  vollena71 написав:
  2XL написав:Я сам за нахождение истины.

31.07 допровелись 2 покупки 62,37+76,95=139,32
РД до 11 утра с запасом около 3 грн. и все равно списано РКО.
(139,32-3)*0,035=4,77 вуаля

и они допровелись чуть ли не в 7:00 в РД, при этом и красная сумма должна была измениться на +139,32!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 22:04

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  vollena71 написав:
  2XL написав:Я сам за нахождение истины.

31.07 допровелись 2 покупки 62,37+76,95=139,32
РД до 11 утра с запасом около 3 грн. и все равно списано РКО.
(139,32-3)*0,035=4,77 вуаля

и они допровелись чуть ли не в 7:00 в РД, при этом и красная сумма должна была измениться на +139,32!
В альфе все проводки по покупкам/переводам/снятиям нала строго в 8 утра. А вот то что оно не попало в красную сумму - это залет.
Свинорыл 80lvl
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