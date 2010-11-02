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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5871587258735874

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 906
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
176
Всього голосів : 906
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 22:05

Re: Альфа-Банк

Mutabor написав:Коллеги, а в Иб функция подтверждения смс или с мыла кодом при входе работает или это будущее?
Работает. Только в мабе часть настроек сохраняется только со второй попытки.
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 22:08

  vollena71 написав:
  2XL написав:Я сам за нахождение истины.

31.07 допровелись 2 покупки 62,37+76,95=139,32
РД до 11 утра с запасом около 3 грн. и все равно списано РКО.
(139,32-3)*0,035=4,77 вуаля

Похоже на правду. Отбой тревоги :)
У меня токое невозможно, 2 карты, одна перед РД отстаивается :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 22:09

Re: Альфа-Банк

Mutabor написав:
  Карамболь написав:Mutabor хорошие дела...(с) что значит блочили?


Блочили иб. Что-то показалось, что пошло не так. Ну, это нормально :)
Новая процедура смены финномера.
В отделении заява и идентификация по полной. Это понятно. В течении дня звонок на старый номер, что подтверждаете. Не важно, что номер украли мошенники. Смс на новый,что не сменили, так как не дозвонились. Звонок на новый с обычного мобильного, с банка, назовите свои данные и слово пароль. Обяснения, что это нонсенс не помогают. После этого смс и на горячке подтверждают, не прошли идентификацию и номер не заменен. Занавес... Такие дела...
По заяве в отделение на старый номер звонить не должны вроде. Возможно в отделении накосячили. А возможно ответственное подразделение работает криво.
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 22:32

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  curiousobro написав:
Можно ли надеятся на возможность увеличения лимитов по требованию после прикручивания нормального 3ds в новом процессинге (который вы обещаете к концу года)?

Пока ничего не могу сказать.


ну вы же передаете руководству наши крайние возмущения этими действиями банка?


Господи, старожил. А на чудо надеетесь. :mrgreen:
Пока Лёша парит мозги начальству о своей пользе в борьбе со свинорылами и мы своими действиями его поддерживаем, толку не будет. Срать Лёша хотел на оф. представителя, на клиентов и на их жалобы.
По крайней мере за полтора года, что он здесь. Ни разу руководство банка, после принятия очередного де*** решения, не откатывало назад. Ни под давлением клиентов, ни в силу логики.
Давайте поможем Лёше развалить всё нахрен. К примеру, запретили переводить больше 15 тыс. Не проблема. Лично я сегодня снял 110 тыс, со своей дебетной карты в кассе. Мне не тяжело. Я могу ещё раз снять.
Банку наверное проще и дешевле выдавать наличку, пожелаем ему удачи "в борьбе с мифическими мошенниками".
Кто не пьёт, тот не рискует.
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