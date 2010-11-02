Работает. Только в мабе часть настроек сохраняется только со второй попытки.Mutabor написав:Коллеги, а в Иб функция подтверждения смс или с мыла кодом при входе работает или это будущее?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 сер, 2018 22:05
Re: Альфа-Банк
Работает. Только в мабе часть настроек сохраняется только со второй попытки.
Свинорыл 80lvl
Додано: Чет 02 сер, 2018 22:08
Додано: Чет 02 сер, 2018 22:09
Re: Альфа-Банк
По заяве в отделение на старый номер звонить не должны вроде. Возможно в отделении накосячили. А возможно ответственное подразделение работает криво.
Свинорыл 80lvl
Додано: Чет 02 сер, 2018 22:32
Re: Альфа-Банк
Господи, старожил. А на чудо надеетесь.
Пока Лёша парит мозги начальству о своей пользе в борьбе со свинорылами и мы своими действиями его поддерживаем, толку не будет. Срать Лёша хотел на оф. представителя, на клиентов и на их жалобы.
По крайней мере за полтора года, что он здесь. Ни разу руководство банка, после принятия очередного де*** решения, не откатывало назад. Ни под давлением клиентов, ни в силу логики.
Давайте поможем Лёше развалить всё нахрен. К примеру, запретили переводить больше 15 тыс. Не проблема. Лично я сегодня снял 110 тыс, со своей дебетной карты в кассе. Мне не тяжело. Я могу ещё раз снять.
Банку наверное проще и дешевле выдавать наличку, пожелаем ему удачи "в борьбе с мифическими мошенниками".
Кто не пьёт, тот не рискует.
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