Наблюдения про эл. очередь. Внедрили у нас относительно недавно месяца 3 назад. Когда клиентов мало, т.е. есть свободный менеджер, то все работает нормально или если надо сразу в кассу, то тоже более менее (хотя касс две, а табло горит только над одной...) В кассе на номер талона никто не смотрит, т.е. фактически осталась живая очередь и только зря талончики печатают. Если человек хочет погасить кредит с комиссией 50грн в кассу, а сумма менее 10000грн, то талон ему не дадут... (надо выбирать более 10000грн и не важно сколько на самом деле)А теперь про очередь к менеджерам: те кто взял талон и сидит под табло ожидая своей очереди рискуют просидеть пол дня, а то и целый день, если много народа... Никто на талоны не смотрят, после того как клиент ушел менеджер его номер не сбрасывает и те кто к ним подходит обслуживаются вне очереди (с места где табло менеджеров не видно...) Также если светят номер, а клиент уже давно ушел, не дождался..., то этот номер светиться пока опять кто-нибудь порасторопнее не подсядет к менеджеру.Еще наблюдал - запрашивали клиенту кред. лимит, далее клиент ждал звонка с вопросами, затем ждали пока придет менеджеру ответ по кред. лимиту, за это время менеджер обслужил еще двоих (а может и более - я не дождался) и естественно обслужил только тех, кто догадался к нему подойти, поскольку номер на табло у него светился вот того первоначального клиента с кредитом...Очень странная организация эл. очереди, лучше бы сделали живую, но общую - ко всем менеджерам или кассам одновременно, ка это в Европе принято и как когда-то приват пытался внедрить, но потом разогнал кучу менеджеров и касс и это начинание умерло.