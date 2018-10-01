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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 жов, 2018 20:17
Кочевник написав:Alfa_Bank
, в спільних з Укрсоцбанком (наприклад м.Київ, вул. Бориспільська) відділеннях, можна внести валюту на карту?
Да, конечно. В отделениях типа 2 в 1 есть отдельное окошко кассы УСБ и отдельно Аллыно. Я снимал евро в аллыном окошке. Правда по пред заказу. А внести так это точно без проблем.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 21:30
lubopytnaya написав:Alfa_Bank
Но условия Акции противоречат той цели, ради которой эта акция задумана.
Как поясняется в преамбуле к правилам акции, люди хотят работать с банком дистанционно
, но перевод из другого банка - услуга дорогая. Поэтому Альфа в рамках акции компенсирует часть комиссии за перевод.
Но для этого клинтам все равно ведь придется терять кучу денег и времени на поездку в отделение
, чтобы часами сидеть в вашей электронной очереди, дабы менеджер оформил нулевой депозит.
Плюсанул не глядя.
Кстати стиль угадывается. Смузи не пропьёшь.
Понты наше всё.
Для оформления депозита вне отделения, едьте в отделение.
При переводе балов из укрсоца пишем 01.10, но в уме держим плюс 30-ть дней.
РД, рассрочки, проценты, альфачек - меняем условия на ходу, нужно же намахать побольше оленей.
У меня друг, директор предприятия, закрыл карты. Потому что с напёрсточниками играть не захотел. Говорит в Привате понятней и дешевле.
А был неплохим спонсором.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 22:36
viewtopic.php?p=4335188#p4335188
ol_zy написав:
Наблюдения про эл. очередь. Внедрили у нас относительно недавно месяца 3 назад. Когда клиентов мало, т.е. есть свободный менеджер, то все работает нормально или если надо сразу в кассу, то тоже более менее (хотя касс две, а табло горит только над одной...) В кассе на номер талона никто не смотрит, т.е. фактически осталась живая очередь и только зря талончики печатают. Если человек хочет погасить кредит с комиссией 50грн в кассу, а сумма менее 10000грн, то талон ему не дадут... (надо выбирать более 10000грн и не важно сколько на самом деле)
А теперь про очередь к менеджерам: те кто взял талон и сидит под табло ожидая своей очереди рискуют просидеть пол дня, а то и целый день, если много народа... Никто на талоны не смотрят, после того как клиент ушел менеджер его номер не сбрасывает и те кто к ним подходит обслуживаются вне очереди (с места где табло менеджеров не видно...) Также если светят номер, а клиент уже давно ушел, не дождался..., то этот номер светиться пока опять кто-нибудь порасторопнее не подсядет к менеджеру.
Еще наблюдал - запрашивали клиенту кред. лимит, далее клиент ждал звонка с вопросами, затем ждали пока придет менеджеру ответ по кред. лимиту, за это время менеджер обслужил еще двоих (а может и более - я не дождался) и естественно обслужил только тех, кто догадался к нему подойти, поскольку номер на табло у него светился вот того первоначального клиента с кредитом...
Очень странная организация эл. очереди, лучше бы сделали живую, но общую - ко всем менеджерам или кассам одновременно, ка это в Европе принято и как когда-то приват пытался внедрить, но потом разогнал кучу менеджеров и касс и это начинание умерло.
Несмотря на заверения представителя, цитирую "Клиенты отделений, в которых электронная очередь используется гораздо раньше, уже смогли оценить все ее преимущества.
", на текущий момент ничего так и не изменилось.
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