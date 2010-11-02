vanok написав:

Alfa_Bank написав: vanok, добрый вечер. Комиссия предусмотрена тарифами карты. Размер процентов можете рассчитывать самостоятельно или же вносить до даты биллинга, например, плюс 1 грн.

По поводу комиссии за снятие в АТМ задним числом, переводе в майальфе обвинения не обоснованы. Если есть примеры – высылайте в ЛС, будем разбираться.

Об изменениях в тарифах карты (СМС, РКО) банк предупреждал заранее. vanok, добрый вечер. Комиссия предусмотрена тарифами карты. Размер процентов можете рассчитывать самостоятельно или же вносить до даты биллинга, например, плюс 1 грн.По поводу комиссии за снятие в АТМ задним числом, переводе в майальфе обвинения не обоснованы. Если есть примеры – высылайте в ЛС, будем разбираться.Об изменениях в тарифах карты (СМС, РКО) банк предупреждал заранее.

Что правда могу "рассчитывать самостоятельно" ??? Вы пол дня думали чтобы так ответить? издеваетесь?!Зачем нужен банк который не может (а правильней не хочет)рассчитать и предоставить скажем 2го числа проценты за предыдущий мес? а делает это скрытно в дату биллинга!!!Какие вам примеры про снятие в банкомате ? На момент снятия комиссий никаких нет, и через 5 минут их нет они появляются потом тоже скрытно!!!Ну и про перевод с кредитки своих 3 грн на свою же карту в май альфабанке нигде не предупредят что возьмется комиссия 20 грн(тут правда сразу берется) но опять таки скрытно!!!Опровергните хотя бы одно это утверждение, и тогда верните комисси !!! если вы клиентоориентированый банк.И тут на форуме неоднократно об этом писали, и на гор. линии запросы оставляли -результата 0.ВыводАльфа банк - не клиенториентированый банк, со скрытыми комиссиями.