Alfa_Bank написав:vanok, добрый вечер. Комиссия предусмотрена тарифами карты. Размер процентов можете рассчитывать самостоятельно или же вносить до даты биллинга, например, плюс 1 грн. По поводу комиссии за снятие в АТМ задним числом, переводе в майальфе обвинения не обоснованы. Если есть примеры – высылайте в ЛС, будем разбираться. Об изменениях в тарифах карты (СМС, РКО) банк предупреждал заранее.
Что правда могу "рассчитывать самостоятельно" ??? Вы пол дня думали чтобы так ответить? издеваетесь?! Зачем нужен банк который не может (а правильней не хочет)рассчитать и предоставить скажем 2го числа проценты за предыдущий мес? а делает это скрытно в дату биллинга!!! Какие вам примеры про снятие в банкомате ? На момент снятия комиссий никаких нет, и через 5 минут их нет они появляются потом тоже скрытно!!! Ну и про перевод с кредитки своих 3 грн на свою же карту в май альфабанке нигде не предупредят что возьмется комиссия 20 грн(тут правда сразу берется) но опять таки скрытно!!! Опровергните хотя бы одно это утверждение, и тогда верните комисси !!! если вы клиентоориентированый банк. И тут на форуме неоднократно об этом писали, и на гор. линии запросы оставляли -результата 0. Вывод Альфа банк - не клиенториентированый банк, со скрытыми комиссиями.
Да за счёт обувалова и живут. Но послать их в любой момент тоже никто не запрещает.
У меня кстати у жены по Максимке ситуация, карта погашена в плюс на предыдущий день биллинга 10 сентября. На лишние деньги пополнен телефон, сейчас всё ровно. Неужели падонки снимут копейку и вжарят на 60 грн.?
Только получил Экомаксимум вместо старого Скай пасса. Более опытные пользователи или представитель - подскажите, пожалуйста: 1. Начисляют ли 100 приветственных фантиков при перевыпуске с другого тарифного плана и когда? 2. Когда на бонусный счет Эко приходят фантики? 3. Как они рассчитываются: просто любая покупка *2% или с округлениями как у Максимума? 4. Начисляют ли фантики за стандартные платежи в Май Альфа (коммуналка)? Спасибо.
AVF написав:Только получил Экомаксимум вместо старого Скай пасса. Более опытные пользователи или представитель - подскажите, пожалуйста: 1. Начисляют ли 100 приветственных фантиков при перевыпуске с другого тарифного плана и когда? 2. Когда на бонусный счет Эко приходят фантики? 3. Как они рассчитываются: просто любая покупка *2% или с округлениями как у Максимума? 4. Начисляют ли фантики за стандартные платежи в Май Альфа (коммуналка)? Спасибо.
2. в начале месяца за предыдущий календарный не зависимо от РД. 3. просто 2% 4. фантики за расходы только на стороне.
AVF написав:Только получил Экомаксимум вместо старого Скай пасса. Более опытные пользователи или представитель - подскажите, пожалуйста: 1. Начисляют ли 100 приветственных фантиков при перевыпуске с другого тарифного плана и когда? 2. Когда на бонусный счет Эко приходят фантики? 3. Как они рассчитываются: просто любая покупка *2% или с округлениями как у Максимума? 4. Начисляют ли фантики за стандартные платежи в Май Альфа (коммуналка)? Спасибо.
1. Хз 2. Числа 8-10 3. Любая покупка*0.02, без округления 4. Нет
WachtAmRhein написав:У меня кстати у жены по Максимке ситуация, карта погашена в плюс на предыдущий день биллинга 10 сентября. На лишние деньги пополнен телефон, сейчас всё ровно. Неужели падонки снимут копейку и вжарят на 60 грн.?
WachtAmRhein написав:У меня кстати у жены по Максимке ситуация, карта погашена в плюс на предыдущий день биллинга 10 сентября. На лишние деньги пополнен телефон, сейчас всё ровно. Неужели падонки снимут копейку и вжарят на 60 грн.?
Вжарят. Хотя посмотреть это негде и некак, я тоже думал "неужели падонки снимут..." потому всех предупреждаю. Вывод: Альфа банк - не клиенториентированый банк, со скрытыми комиссиями.